從廚藝學校到AI總監！黃仁勳女兒黃敏珊談爸爸：他1句話改變我志願

▲黃仁勳女兒黃敏珊在演講中分享她的轉職路。（圖／ETtoday攝影中心）

文／葛林／今周刊

輝達執行長黃仁勳不僅在科技圈備受關注，近期他的家庭教育方式更是話題焦點！近日他的女兒黃敏珊（Madison Huang）在一場演講分享自己的職涯旅程。

外界原以為，身為全球最具影響力的科技領導人黃仁勳的女兒，人生路線肯定順風順水、只要依循父母的腳步走向工程、科技或是商業管理的道路，肯定一路順遂。然而，她揭露了一段完全不同外界想像的職涯旅程。

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黃敏珊曾經擔任過廚師、侍酒師、精品品牌行銷人員，輾轉進入AI產業，最終成為輝達實體AI團隊的核心成員！當時，因為父親黃仁勳關鍵的一句話，改變了她的生涯計劃！

黃敏珊說，自己原本準備走「工程師路線」，沒想到因為父親一句話，人生職涯方向大轉彎，從電機系改念廚藝學校，故事曝光後，隨即在網路上掀起熱烈討論。

當全世界都在關注輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳如何打造AI帝國，另一個逐漸備受矚目的名字，是他的女兒－黃敏珊（Madison Huang）。

她是輝達（NVIDIA）實體AI平台產品與技術行銷資深總監。她在訪台前，在首爾國立大學一場論壇演講：主題為「非線性職涯路徑」，分享自己如何從廚房走入科技業的過程，這背後隱藏著父親黃仁勳對教育的獨特觀點 。

黃仁勳「非典型」父愛！一句話改變女兒人生方向

黃敏珊透露，高中時期的自己，其實已準備追隨父母腳步。父親黃仁勳和母親洛麗米爾斯（Lori Mills）都有電機工程背景，從小耳濡目染之下，黃敏珊原本計畫申請電機工程相關科系，在高中時期自己以此為目標，準備追隨父母的腳步進入工程領域。

然而在申請截止最後一刻，黃仁勳和女兒進行一場嚴肅的對談，當時黃仁勳提及：「我不覺得妳是真心熱愛工程，我認為妳真正喜歡的是烹飪。」黃仁勳敏銳地觀察到女兒心中真正所想，並適時提點她，應該要追隨自己心中所愛！

這句關鍵建言成為了黃敏珊人生的轉折點。在父親鼓勵下，她大膽地撤回所有電機系的申請，轉而投向全球頂尖的餐飲殿堂－美國廚藝學院（The Culinary Institute of America，CIA），後來，她順利錄取了。這個決定，成為了她「非線性職涯」的起點。

黃仁勳的教育觀點在於，追尋所愛比跟隨潮流更重要。他相信，只有在真正熱愛的事情上，一個人才能發揮出極致的潛力，這種「放手讓小孩做自己」的態度，也在亞洲家長圈中引起極大的討論與讚賞。

對許多亞洲家庭而言，當孩子願意選擇工程、醫學或法律等主流科系時，父母絕對是樂觀其成，因為那是一般世俗眼光中「有前途」的工作！但黃仁勳卻反過來質疑女兒是否真心熱愛工程？不要因為原生家庭背景、以及社會期待做出後悔的選擇。

「追求完美、極致細節」與父親價值觀相似

進入CIA後，黃敏珊開始了嚴格的專業廚師訓練，之後輾轉在邁阿密、紐約與舊金山灣區餐廳工作。在高壓廚房環境中，她學到的第一課並不是料理技巧，是對細節完美苛刻的要求！

她回憶那段經歷，有些主廚若對成果不滿意，甚至會當場把食物燒掉重做！這種近乎偏執地要求完美品質，逐漸養成她的工作理念：「對任何細節，都不該妥協」。這種精神，和黃仁勳多年來在輝達建立的企業文化非常相似。

黃仁勳曾多次公開表示，真正優秀的人才並非靠天賦，而是在無數困難與磨練中建立起品格與韌性。他認為，成功並不是避免痛苦，而是學會從困境中成長。黃敏珊從嚴格廚房中學習的紀律與標準，正好呼應父親不斷強調的價值觀。

從侍酒師、精品品牌行銷、最終正式跨入AI產業

完成廚師訓練後，黃敏珊並沒有讓自己僅停留在餐飲領域。她開始對葡萄酒產生濃厚興趣，前往倫敦藍帶廚藝學院（Le Cordon Bleu London）進修葡萄酒管理課程，之後又赴巴黎學習甜點製作，逐步轉型為侍酒師（Sommelier）。

在她眼裡，葡萄酒不僅是飲品，而是科學、工藝、文化與情感的結合。這樣的思維，又引領她走向另一個領域。她加入全球精品集團LVMH，投入品牌行銷工作近4年。許多人或許會覺得，從廚師、侍酒師到精品行銷，看起來毫無關聯。

但黃敏珊認為，她每一次轉換跑道時，都圍繞這3大核心重點，並檢視自己下一個選擇是否值得投入？

1. 追求極致工藝：她不斷追求能展現、學習極致工藝的職業。她說：「我喜歡親手製作東西，雖然我不是出色的藝術家，但我希望透過藝術表達自己，創造一份禮物能送給他人。」

2. 執著於每一項細節：如同她過去跟隨嚴厲的主廚工作，如果成果不完美甚至會直接燒掉。在LVMH工作時，每一處小細節、也都被極致地要求！

3. 選擇那些能在傳承中不斷創新的品牌：她喜歡為那些有長年歷史，依然能保持品牌本質、並不斷創新重塑品牌價值的企業。

她職業生涯中的最大轉折，在2019年。當年她到倫敦商學院（London Business School）攻讀MBA，畢業後，2020年她以行銷實習生身分正式加入輝達。即使身為黃仁勳的女兒，她並未直接進入高階管理職，而是從實習生（Intern）開始。

在這個時期，她開始思考如何把過去累積的品牌行銷、消費者洞察和產品敘事能力，結合並帶入科技產業。她從實習生做起，一路累積經驗，現在她負責工業模擬平台的產品行銷工作。

「黃仁勳女兒」光環一度讓她懷疑自己

外界經常把「黃仁勳女兒」的光環套在她身上。黃敏珊坦言，自己剛進入輝達時，總覺得自己是這裡技能最差、知識最貧乏的人，更飽受「冒牌者症候群」困擾。主因是她沒有工程背景。身邊卻都是世界頂尖工程師。

每當會議時經常聽到大量術語，她常常完全聽不懂。然而她並非假裝理解。她自己建立了一份Google文件，把所有不懂的專有名詞全部記錄下來。

每天下班後，花2到3個小時查資料、自學整理。經過日復一日的努力，那份清單內容愈來愈短。最後我不再需要它了。

她建議學生：「不要害怕問問題，大多數人都樂意提供幫助！」

她說：「在輝達工作是我的榮幸。有幸與世界上最優秀的工程師、研究人員、藝術家和行銷人員合作。這裡就像一個大家庭，大家為了同一個偉大使命共同努力 。」

她在演講中，也給學生幾個建言：在校期間勇敢地冒險、去接觸任何未知的事物、嘗試那些讓你恐懼的事物，唯有那樣子做，你才會爆發式地成長！並深刻地問自己：「什麼事物對你來說是最特別的、最能夠激勵你」進而找到自己未來的方向！

別過度害怕、擔心，嘗試擁抱AI。並強調，對於非工程背景的人來說，現在是一個非常令人振奮的時代！因為所有產業都重啟了。以前你想開發軟體、必須得懂程式語言，現在只需要透過和AI說話，透過與AI協作即可達成目的。

她說，AI正在拉平過去因技術門檻造成的差距，非技術背景的人，反而因此解放了長期被壓制的創造力，社會科學在AI時代絕對有用！

黃仁勳真正教給孩子的是什麼？

回頭檢視黃敏珊的職涯，最特別之處在於。黃仁勳並沒有要求女兒「複製自己的人生」。

沒有要求她要學工程、一定要進入科技業。相反地，他選擇幫助女兒發覺自己真正熱愛的事物。黃敏珊過往的經歷，展現出黃仁勳家庭教育另一個核心精神：比起擁有專業背景，更重視「韌性、持續不斷學習能力。」

從廚房到酒窖，精品品牌行銷最後至AI產業，黃敏珊的職涯經歷看似繞遠路。但因為這些跨領域經歷，讓她具備工程師未必擁有的品牌敘事能力、消費者理解能力和跨界溝通協調力。而這些能力，恰巧是AI時代最需要的人才特質之一。

黃仁勳過去曾公開表示，成功的關鍵不僅是聰明，而是品格、韌性與面對挫折的能力。並鼓勵年輕人不要只追求完美履歷，要勇於探索未知領域。從黃仁勳的教育理念，更體現到「人生不一定照著既定的路線前進，先尋求熱愛的事物、在跌跌撞撞的過程裡，才有機會走出屬於自己的人生道路。」

這段訪談曝光後，隨即在社群平台Threads引發熱議，不少網友大讚黃仁勳的教育方式相當開明，是「真正尊重孩子的選擇」。

也有網友持不同看法，認為這樣選擇的背後條件，其實不容易複製！更直言「中產階級甚至以下的家庭⋯只能打安全牌（確保收入穩定）。有錢人的小孩，科系選擇通常不會以「好不好找工作」為單一考量，更看重拓展人脈，或是實踐個人理想。」

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