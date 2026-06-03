ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

從廚藝學校到AI總監！黃仁勳女兒黃敏珊談爸爸：他1句話改變我志願

▲▼ 。（圖／）

▲黃仁勳女兒黃敏珊在演講中分享她的轉職路。（圖／ETtoday攝影中心）

 文／葛林／今周刊

輝達執行長黃仁勳不僅在科技圈備受關注，近期他的家庭教育方式更是話題焦點！近日他的女兒黃敏珊（Madison Huang）在一場演講分享自己的職涯旅程。

外界原以為，身為全球最具影響力的科技領導人黃仁勳的女兒，人生路線肯定順風順水、只要依循父母的腳步走向工程、科技或是商業管理的道路，肯定一路順遂。然而，她揭露了一段完全不同外界想像的職涯旅程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃敏珊曾經擔任過廚師、侍酒師、精品品牌行銷人員，輾轉進入AI產業，最終成為輝達實體AI團隊的核心成員！當時，因為父親黃仁勳關鍵的一句話，改變了她的生涯計劃！

黃敏珊說，自己原本準備走「工程師路線」，沒想到因為父親一句話，人生職涯方向大轉彎，從電機系改念廚藝學校，故事曝光後，隨即在網路上掀起熱烈討論。

當全世界都在關注輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳如何打造AI帝國，另一個逐漸備受矚目的名字，是他的女兒－黃敏珊（Madison Huang）。

她是輝達（NVIDIA）實體AI平台產品與技術行銷資深總監。她在訪台前，在首爾國立大學一場論壇演講：主題為「非線性職涯路徑」，分享自己如何從廚房走入科技業的過程，這背後隱藏著父親黃仁勳對教育的獨特觀點 。

黃仁勳「非典型」父愛！一句話改變女兒人生方向

黃敏珊透露，高中時期的自己，其實已準備追隨父母腳步。父親黃仁勳和母親洛麗米爾斯（Lori Mills）都有電機工程背景，從小耳濡目染之下，黃敏珊原本計畫申請電機工程相關科系，在高中時期自己以此為目標，準備追隨父母的腳步進入工程領域。

然而在申請截止最後一刻，黃仁勳和女兒進行一場嚴肅的對談，當時黃仁勳提及：「我不覺得妳是真心熱愛工程，我認為妳真正喜歡的是烹飪。」黃仁勳敏銳地觀察到女兒心中真正所想，並適時提點她，應該要追隨自己心中所愛！

這句關鍵建言成為了黃敏珊人生的轉折點。在父親鼓勵下，她大膽地撤回所有電機系的申請，轉而投向全球頂尖的餐飲殿堂－美國廚藝學院（The Culinary Institute of America，CIA），後來，她順利錄取了。這個決定，成為了她「非線性職涯」的起點。

黃仁勳的教育觀點在於，追尋所愛比跟隨潮流更重要。他相信，只有在真正熱愛的事情上，一個人才能發揮出極致的潛力，這種「放手讓小孩做自己」的態度，也在亞洲家長圈中引起極大的討論與讚賞。

對許多亞洲家庭而言，當孩子願意選擇工程、醫學或法律等主流科系時，父母絕對是樂觀其成，因為那是一般世俗眼光中「有前途」的工作！但黃仁勳卻反過來質疑女兒是否真心熱愛工程？不要因為原生家庭背景、以及社會期待做出後悔的選擇。

「追求完美、極致細節」與父親價值觀相似

進入CIA後，黃敏珊開始了嚴格的專業廚師訓練，之後輾轉在邁阿密、紐約與舊金山灣區餐廳工作。在高壓廚房環境中，她學到的第一課並不是料理技巧，是對細節完美苛刻的要求！

她回憶那段經歷，有些主廚若對成果不滿意，甚至會當場把食物燒掉重做！這種近乎偏執地要求完美品質，逐漸養成她的工作理念：「對任何細節，都不該妥協」。這種精神，和黃仁勳多年來在輝達建立的企業文化非常相似。

黃仁勳曾多次公開表示，真正優秀的人才並非靠天賦，而是在無數困難與磨練中建立起品格與韌性。他認為，成功並不是避免痛苦，而是學會從困境中成長。黃敏珊從嚴格廚房中學習的紀律與標準，正好呼應父親不斷強調的價值觀。

從侍酒師、精品品牌行銷、最終正式跨入AI產業

完成廚師訓練後，黃敏珊並沒有讓自己僅停留在餐飲領域。她開始對葡萄酒產生濃厚興趣，前往倫敦藍帶廚藝學院（Le Cordon Bleu London）進修葡萄酒管理課程，之後又赴巴黎學習甜點製作，逐步轉型為侍酒師（Sommelier）。

在她眼裡，葡萄酒不僅是飲品，而是科學、工藝、文化與情感的結合。這樣的思維，又引領她走向另一個領域。她加入全球精品集團LVMH，投入品牌行銷工作近4年。許多人或許會覺得，從廚師、侍酒師到精品行銷，看起來毫無關聯。

但黃敏珊認為，她每一次轉換跑道時，都圍繞這3大核心重點，並檢視自己下一個選擇是否值得投入？

1. 追求極致工藝：她不斷追求能展現、學習極致工藝的職業。她說：「我喜歡親手製作東西，雖然我不是出色的藝術家，但我希望透過藝術表達自己，創造一份禮物能送給他人。」

2. 執著於每一項細節：如同她過去跟隨嚴厲的主廚工作，如果成果不完美甚至會直接燒掉。在LVMH工作時，每一處小細節、也都被極致地要求！

3. 選擇那些能在傳承中不斷創新的品牌：她喜歡為那些有長年歷史，依然能保持品牌本質、並不斷創新重塑品牌價值的企業。

她職業生涯中的最大轉折，在2019年。當年她到倫敦商學院（London Business School）攻讀MBA，畢業後，2020年她以行銷實習生身分正式加入輝達。即使身為黃仁勳的女兒，她並未直接進入高階管理職，而是從實習生（Intern）開始。

在這個時期，她開始思考如何把過去累積的品牌行銷、消費者洞察和產品敘事能力，結合並帶入科技產業。她從實習生做起，一路累積經驗，現在她負責工業模擬平台的產品行銷工作。

「黃仁勳女兒」光環一度讓她懷疑自己

外界經常把「黃仁勳女兒」的光環套在她身上。黃敏珊坦言，自己剛進入輝達時，總覺得自己是這裡技能最差、知識最貧乏的人，更飽受「冒牌者症候群」困擾。主因是她沒有工程背景。身邊卻都是世界頂尖工程師。

每當會議時經常聽到大量術語，她常常完全聽不懂。然而她並非假裝理解。她自己建立了一份Google文件，把所有不懂的專有名詞全部記錄下來。

每天下班後，花2到3個小時查資料、自學整理。經過日復一日的努力，那份清單內容愈來愈短。最後我不再需要它了。

她建議學生：「不要害怕問問題，大多數人都樂意提供幫助！」

她說：「在輝達工作是我的榮幸。有幸與世界上最優秀的工程師、研究人員、藝術家和行銷人員合作。這裡就像一個大家庭，大家為了同一個偉大使命共同努力 。」

她在演講中，也給學生幾個建言：在校期間勇敢地冒險、去接觸任何未知的事物、嘗試那些讓你恐懼的事物，唯有那樣子做，你才會爆發式地成長！並深刻地問自己：「什麼事物對你來說是最特別的、最能夠激勵你」進而找到自己未來的方向！

別過度害怕、擔心，嘗試擁抱AI。並強調，對於非工程背景的人來說，現在是一個非常令人振奮的時代！因為所有產業都重啟了。以前你想開發軟體、必須得懂程式語言，現在只需要透過和AI說話，透過與AI協作即可達成目的。

她說，AI正在拉平過去因技術門檻造成的差距，非技術背景的人，反而因此解放了長期被壓制的創造力，社會科學在AI時代絕對有用！

黃仁勳真正教給孩子的是什麼？

回頭檢視黃敏珊的職涯，最特別之處在於。黃仁勳並沒有要求女兒「複製自己的人生」。

沒有要求她要學工程、一定要進入科技業。相反地，他選擇幫助女兒發覺自己真正熱愛的事物。黃敏珊過往的經歷，展現出黃仁勳家庭教育另一個核心精神：比起擁有專業背景，更重視「韌性、持續不斷學習能力。」

從廚房到酒窖，精品品牌行銷最後至AI產業，黃敏珊的職涯經歷看似繞遠路。但因為這些跨領域經歷，讓她具備工程師未必擁有的品牌敘事能力、消費者理解能力和跨界溝通協調力。而這些能力，恰巧是AI時代最需要的人才特質之一。

黃仁勳過去曾公開表示，成功的關鍵不僅是聰明，而是品格、韌性與面對挫折的能力。並鼓勵年輕人不要只追求完美履歷，要勇於探索未知領域。從黃仁勳的教育理念，更體現到「人生不一定照著既定的路線前進，先尋求熱愛的事物、在跌跌撞撞的過程裡，才有機會走出屬於自己的人生道路。」

這段訪談曝光後，隨即在社群平台Threads引發熱議，不少網友大讚黃仁勳的教育方式相當開明，是「真正尊重孩子的選擇」。

也有網友持不同看法，認為這樣選擇的背後條件，其實不容易複製！更直言「中產階級甚至以下的家庭⋯只能打安全牌（確保收入穩定）。有錢人的小孩，科系選擇通常不會以「好不好找工作」為單一考量，更看重拓展人脈，或是實踐個人理想。」

更多今周刊文章
黃仁勳是苛刻折磨人的老闆？他自認像台灣父母：永遠沒有夠好這件事！喊話選系非重點「有3能力更重要」
台師大畢典童子賢：湯姆克魯斯10年後恐失業、加油站消失…沒人告訴黃仁勳題目是AI「答案靠自己定義」

關鍵字： 黃敏珊黃仁勳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金曲歌后「證實罹乳癌二期」　PO剃髮片：常看著孩子落淚

推薦閱讀

老黃開金口Marvell暴漲逾30%　台廠光通訊股8檔亮燈攻頂

老黃開金口Marvell暴漲逾30%　台廠光通訊股8檔亮燈攻頂

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喊Marvell（邁威爾 ）是「下一家兆美元公司」，股價暴漲逾3成，帶動台廠光通訊類股今（3日）全面大漲，光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威（3163）等8檔早盤觸及或攻上漲停。

2026-06-03 11:18
面板小虎接力秀！瑞軒漲停　彩晶飆近半根

面板小虎接力秀！瑞軒漲停　彩晶飆近半根

群創（3481）挾著轉型FOPLP（扇出型面板級封裝）、RF射頻晶片地端接收模組打入SpaceX供應鏈雙重題材，今（3）日攻勢再起，漲幅超過半根停板，來到59.5元，創下18年新高價位，而彩晶（6116）震盪走高漲幅逾8%，再創22.5元波段新高，瑞軒（2489）直攻52.5元漲停價位。

2026-06-03 10:18
凱基金法說會告捷+00919納成分股　亮燈漲停逾5萬張排隊搶不到

凱基金法說會告捷+00919納成分股　亮燈漲停逾5萬張排隊搶不到

資金回流金融股，凱基金（2883）在法說會釋放利多，以及規模高達5000億的群益台灣精選高息ETF（00919）宣布新納成分股雙重利多加持，今（3）日開盤25分鐘亮燈漲停，逾5.5萬張委買單在線排搶，成為盤中飆最兇的一檔金控股。

2026-06-03 09:41
「老黃投顧」點名Marvell　3檔海外ETF爆衝

「老黃投顧」點名Marvell　3檔海外ETF爆衝

受惠輝達執行長黃仁勳於COMPUTEX期間釋出光通訊大廠Marvell（MRVL）有望成為下一家兆美元市值企業，Marvell股價單日強彈30%，刷新歷史新高，觀察成分股，含有Marvell較高比重的海外ETF，包括國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911）、中信美國數據與電力（009819）等三檔，今（3）日漲幅逾半根停板。

2026-06-03 11:20
老牌塑化股滿血復活！3檔漲停　國喬挾特氣題材連拉2根

老牌塑化股滿血復活！3檔漲停　國喬挾特氣題材連拉2根

伊朗評估美國提出停火協議，布蘭特攀高96美元，為改善供需失衡，中國大陸擬關閉超過20年以上、規模小於50萬噸相關石化廠，這也為低迷石化產業注入暖流，今（3）日台苯（1310）、國喬（1312）以及中石化（1314）中低價回神，同步鎖住漲停，而新纖（1409）轉型半導體特化供應，連拉五根漲停，站上30元大關。

2026-06-03 11:05
華碩靠AI PC需求撿到槍　本土投顧喊「目標價1200元」維持買進

華碩靠AI PC需求撿到槍　本土投顧喊「目標價1200元」維持買進

AI題材持續延燒，不只AI伺服器成為品牌廠成長主軸，AI PC也被視為下一波新動能。本土投顧最新報告指出，華碩（2357）受惠輝達推出 RTX Spark，有望帶動新一波AI PC需求，加上AI Server營收爆發成長，維持「買進」評等，目標價上看1200元。

2026-06-03 10:48
5金控股狠飆！中信金、凱基金雙雙攻漲停　國泰金重回9字頭

5金控股狠飆！中信金、凱基金雙雙攻漲停　國泰金重回9字頭

資金持續向重量級金融股湧入，雖然金控股王富邦金（2881）攻高後熄火翻黑，但5檔金控股持續發動猛攻，中信金（2891）、凱基金（2883）雙雙收在漲停價位，國泰金（2882）更重返90元俱樂部，最高衝92.5元，刷13年新高。另台新新光金（2887）刷合併來新高、元大金（2885）飆上掛牌以來新高。

2026-06-03 13:44
台股、台積電雙飆收盤新高　指數大漲901點站穩46K

台股、台積電雙飆收盤新高　指數大漲901點站穩46K

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲901.85點，以46459.16點作收，漲幅1.98％，成交量14508.77億元。

2026-06-03 13:35
美股ETF新兵+2！下周開募　一次打包標普500與科技巨頭

美股ETF新兵+2！下周開募　一次打包標普500與科技巨頭

美股ETF再添新兵！群益投信將於下周募集2檔美股ETF，分別為群益標普500ETF（009823）與群益美國科技巨頭ETF（009824），主打市值型核心配置與科技成長題材，讓投資人可一次掌握美股大型企業與AI科技趨勢。

2026-06-03 12:52
群聯攜手英特爾　將邊緣AI工作負載導入Intel AI PC平台

群聯攜手英特爾　將邊緣AI工作負載導入Intel AI PC平台

記憶體大廠群聯電子（8299） 宣布與 Intel 展開合作，攜手推動 AI PC 可於地端執行更大型、更高能力的 AI 應用。此次合作結合 Intel Core Ultra Series 3 處理器與群聯 Pascari aiDAPTIV 記憶體延伸技術，突破傳統系統記憶體容量限制，使 AI PC 得以支援更大型 Mixture-of-Experts（MoE）AI 模型、更長時間的 AI 工作階段，以及代理式 AI（Agentic AI）工作流程。

2026-06-03 11:55

讀者迴響

熱門新聞

繳水電費雲端發票中百萬　獎落3縣市

台股大漲一票人卻不快樂？他一句話點破真相

凱基金法說會告捷+00919納成分股　亮燈漲停逾5萬張排隊搶不到

GoPro爆破產快倒了　股價慘剩1元

黃仁勳背板「台股名單」一次看　52家上榜

谷月涵示警牛市已到末升段

身價2697億！「台灣第8富人」生日現場照曝光

即／輝達早上才推饒河夜市！黃仁勳晚上又現身

老牌塑化股滿血復活！3檔漲停　國喬挾特氣題材連拉2根

台股3檔「抓去關」　記憶體旺宏明起處置到6／16

面板小虎接力秀！瑞軒漲停　彩晶飆近半根

快訊／加油69元拿到千萬發票　獎落苗栗縣

台股46K達陣！大漲841點至46398　台積電飆2440元天價

黃仁勳開金口加持　Marvell早盤股價暴漲逾25%

記憶體股5檔收漲停　廣穎提前開獎「單月獲利年增13200 %」

老黃開金口Marvell暴漲逾30%　台廠光通訊股8檔亮燈攻頂

SpaceX將上市！群創漲停續創16年新高　面板雙虎同列熱門股

00919配息開獎　每股配1元、年化配息率13.33% 創掛牌雙高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
外媒美中台「魔王級提問」黃仁勳愣住：糟糕...終於要來了嗎

外媒美中台「魔王級提問」黃仁勳愣住：糟糕...終於要來了嗎
王建民罕見動怒！連3保送堆滿壘　「用力掛電話」驚動休息區

王建民罕見動怒！連3保送堆滿壘　「用力掛電話」驚動休息區

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

F級AV女優來台賣淫被逮淚汪汪　「國寶級原石天然美少女」身分曝　一劍浣春秋曝薪情

F級AV女優來台賣淫被逮淚汪汪　「國寶級原石天然美少女」身分曝　一劍浣春秋曝薪情

黃仁勳媒體問答「蔡力行驚喜現身」！　雙方親揭RTX Spark開發秘辛

黃仁勳媒體問答「蔡力行驚喜現身」！　雙方親揭RTX Spark開發秘辛

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366