自爆零持股「別賺最後一滴水」　谷月涵示警牛市已到末升段

▲谷月涵過去作為外資分析師，深耕台灣資本市場逾30年，被譽為「台灣先生」。

圖文／鏡週刊

去年轉戰核融合領域，出任核融合技術公司聚界潔能（Alpha Ring）台灣子公司董事長，谷月涵接受本刊專訪指出，對於能源公司而言，當前最重要的市場也與AI相關。不過，他也示警目前市場已進入「末升段牛市」，暗示自己「零持股」。

大膽押寶台灣發展核融合技術，谷月涵坦言聚界潔能還在研發階段，尚未有營收，但他認為新能源與生技研發的概念相近，「生技公司研發一個新專利平均需要13年，這段時間沒有賺一毛錢，股價也可能會一直漲。因為它釋出的數據愈來愈多、愈漂亮，就愈能證明這個技術有商業機會。」

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他解釋，以能源來說，關鍵數據是「輸出的能量要倍數大於輸入的能量」，也就是衡量核融合反應爐划不划算的「Q值」。而聚界潔能也正努力以省成本、能量轉換效率較高的技術路徑，讓Q值及早達到商用化標準。

谷月涵進一步指出，對於能源公司而言，當前最重要的市場與AI相關，已經可以視為AI的衍生投資產品，「AI繼續增長，需要的能源需求會愈來愈大。加上能源公司資本規模小，波動會較大、漲得『比較暴躁』，AI需求增加1％，能源市場可能增加10至20％。」他提醒，就連大型AI公司都多路投資各類能源，一般投資人最好也以組合評估能源類股，避免單押同一技術。

話鋒一轉，谷月涵維持一貫強調「別賺最後一滴水」的投資準則，提醒以過往景氣循環和資金面分析，市場已進入「末升段牛市」，這時要注意高檔回落的風險，他微笑暗示自己已將股票賣盡、零持股，「投資的技巧就是不要賺到最後每一塊錢，賺得夠，那就夠了。」

有別過往犀利評析股市，谷月涵如今的投資思維倒是流露禪意，採訪尾聲，他秀出掛在胸前的結緣佛牌，分享剛在法鼓山待了一週，圓滿皈依佛教。

谷月涵透露，他對佛法的熱忱起自少年時期，猶太裔、美國紐約出生長大的他於1988年來台，一路成家立業，2019年正式入籍台灣。如今台灣已經是谷月涵近40年的家，「每次去美國看家人和朋友，他們都問我台灣安全嗎？我都跟他們講，我覺得在台灣比在美國安全多了。所以我也是滿關愛台灣的。」谷月涵笑著說。



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