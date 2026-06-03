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群聯攜手英特爾　將邊緣AI工作負載導入Intel AI PC平台

▲▼群聯電子執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

▲群聯電子執行長潘健成。（資料照／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠群聯電子（8299） 宣布與 Intel 展開合作，攜手推動 AI PC 可於地端執行更大型、更高能力的 AI 應用。此次合作結合 Intel Core Ultra Series 3 處理器與群聯 Pascari aiDAPTIV 記憶體延伸技術，突破傳統系統記憶體容量限制，使 AI PC 得以支援更大型 Mixture-of-Experts（MoE）AI 模型、更長時間的 AI 工作階段，以及代理式 AI（Agentic AI）工作流程。

現今 AI PC 已逐步從單純 AI 助理應用，演進至更進階的地端 AI 使用情境。相關應用已能協助終端使用者與企業進行文件分析、多步驟工作流程執行，以及敏感資料保護，同時降低對純雲端 AI 服務的依賴。然而，這類 AI 工作負載通常需要更大型 AI 模型、持續性工作階段狀態（Persistent Session State），以及大量記憶體資源，使市場對下一世代具備更高記憶體能力的 AI PC 平台需求快速提升。

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aiDAPTIV 正是為解決此問題而打造。透過 Pascari aiDAPTIV Cache Memory，aiDAPTIV 可
將 AI 工作記憶體延伸至系統 DRAM 與高效能、高耐久度 NAND Flash 之間，建立全新的 AI群聯記憶體架構。藉由降低部分地端 AI 工作負載對 DRAM 的需求，並支援 KV Cache Reuse 等執行階段功能，aiDAPTIV 能協助更大型 AI 工作負載於 Intel AI PC 平台上實現地端運作。

根據群聯內部測試，在相同測試環境下，搭載 aiDAPTIV 的系統僅需 16GB DRAM，即可執行260 億（26B）參數 AI 模型；若未使用 aiDAPTIV，則需 32GB DRAM 才能完成相同工作負載。

此次合作聚焦於將群聯 aiDAPTIV 技術導入搭載 Intel Core Ultra 處理器的 Intel AI PC平台，並支援 OpenVINO 工具套件。群聯與 Intel 亦將共同推動 ISV 軟體驗證、技術展示與效能最佳化工作負載開發。

群聯電子創辦人暨執行長潘健成表示：「AI PC 正快速演進為可執行更複雜地端 AI 工作負載的平台，包括代理式 AI 應用與更大型 MoE 模型，而這些應用對記憶體容量與系統反應能力的需求也持續提升。透過與 Intel 的合作，aiDAPTIV 能有效擴展 Intel AI PC 平台可用於 AI 工作負載的記憶體資源，協助 OEM 廠商、開發者與終端使用者，在兼顧資料隱私與基礎架構效率的前提下，於地端執行更高能力的 AI 應用。」

於 COMPUTEX 展會期間，群聯將展示多項搭載 aiDAPTIV 技術的 Intel AI PC 平台應用示範。群聯與 Intel 將現場展示一套地端聊天介面（Local Chat UI），執行原本超出系統記憶體容量限制的 MoE AI 模型，呈現 aiDAPTIV 如何透過 Pascari aiDAPTIV Cache Memory擴展 AI 工作記憶體。

此外，群聯也將展示基於 OpenClaw 開源 AI Agent 框架所打造的 Hybrid LLM Routing 混合式大型語言模型路由應用。該方案可透過 aiDAPTIV 於地端執行更大型 MoE AI 模型，大幅降低雲端 Token 使用成本，同時在需要更高階 AI 推理能力時，仍可彈性切換至雲端 AI模型處理複雜請求。

Intel Client Computing 資深副總裁暨總經理 Jim Johnson 強調：「越來越多企業與使用者希望 AI 能在地端運行，不但速度更快、隱私性更高，也不用承擔持續將資料送往雲端所產生的成本。我們與群聯的合作，讓 Intel AI PC 平台能以更精簡的記憶體配置支援更大型的地端 AI 工作負載，協助客戶以更低的整體成本，把自身資料真正轉化為實際應用與商業價值。」

關鍵字： 群聯

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