美股ETF新兵+2！下周開募　一次打包標普500與科技巨頭

▲美股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美股ETF再添新兵！群益投信將於下周募集2檔美股ETF，分別為群益標普500ETF（009823）與群益美國科技巨頭ETF（009824），主打市值型核心配置與科技成長題材，讓投資人可一次掌握美股大型企業與AI科技趨勢。

法人指出，美股今年4、5月表現強勢，市場雖有「Sell in May and Go away」說法，類似台股「五窮六絕」的投資印象，但觀察近10年美股表現，此現象已不明顯。統計顯示，近10年自6月布局至年底，標普500指數平均仍有近1成漲幅，勝率約8成；若聚焦科技7巨頭，平均漲幅更超過2成，顯示美股下半年行情仍具期待空間。

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市場法人表示，歷史經驗顯示，6月進場布局至年底仍有機會延續強勢。現階段美股仍是全球資產配置中的重要標的，建議投資人可透過市值型與科技主題型美股ETF雙管齊下，提升投資組合效率。

群益投信美股ETF研究團隊表示，美股長期受惠於美國GDP與企業獲利成長，趨勢持續向上，也吸引資金穩定流入美股ETF。觀察全球規模前三大美股被動式ETF，近年規模成長多數來自資金淨流入，即使指數拉回時，也可見逢低買盤進場，反映美股仍具高度吸金魅力。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，今年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，代表整體企業基本面仍有支撐。現階段布局標普500指數，等同一次參與美股全產業表現，有機會掌握美國企業成長紅利。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含指出，近期公布的美國經濟數據顯示，經濟活動仍維持穩健步伐；另一方面，企業財報普遍優於預期，尤其大型科技股受惠AI與創新應用，獲利成長表現亮眼。

李晉含進一步表示，科技龍頭資本支出持續上揚，特別是大型雲端服務供應商（CSP）對GPU、網通、HBM與光通訊需求強勁。四大CSP資本支出規模持續創高，帶動科技產業獲利動能由上游逐步擴散至基礎建設與應用端，顯示AI成長紅利已從單一族群延伸至整體科技供應鏈，後續美國科技產業表現仍值得期待。