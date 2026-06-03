台股、台積電雙飆收盤新高　指數大漲901點站穩46K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲901.85點，以46459.16點作收，漲幅1.98％，成交量14508.77億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲103.15點開出，指數開高走高，盤中最高達46552.16點，最低45660.46點，終場收在46459.16點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到2425元，漲幅1.89％；鴻海（2317）上漲7.5元至309元；聯發科（2454）上漲20元至4545元；廣達（2382）上漲16.5元來到417元；長榮（2603）上漲6元至237元。

今天漲幅前5名個股為華城（1519）上漲85元，漲幅10％；東泥（1110）上漲1.45元，漲幅10％；和桐（1714）上漲1元，漲幅10％；中纖（1718）上漲0.8元，漲幅10％；力麗（1444）上漲0.68元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌0.77元，跌幅9.97％；益登（3048）下跌6元，跌幅7.98％；聯電（2303）下跌11元，跌幅7.77％；旺宏（2337）下跌13.5元，跌幅7.69％；華新科（2492）下跌33元，跌幅7.24％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華城（1519） 935.0 ▲85.0 ▲10.0％ 東泥（1110） 15.95 ▲1.45 ▲10.0％ 和桐（1714） 11.0 ▲1.0 ▲10.0％ 中纖（1718） 8.8 ▲0.8 ▲10.0％ 力麗（1444） 7.48 ▲0.68 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 森崴能源（6806） 6.95 ▼0.77 ▼9.97％ 益登（3048） 69.2 ▼6.0 ▼7.98％ 聯電（2303） 130.5 ▼11.0 ▼7.77％ 旺宏（2337） 162.0 ▼13.5 ▼7.69％ 華新科（2492） 423.0 ▼33.0 ▼7.24％

資料來源：證交所