台股、台積電雙飆收盤新高　指數大漲901點站穩46K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲901.85點，以46459.16點作收，漲幅1.98％，成交量14508.77億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲103.15點開出，指數開高走高，盤中最高達46552.16點，最低45660.46點，終場收在46459.16點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到2425元，漲幅1.89％；鴻海（2317）上漲7.5元至309元；聯發科（2454）上漲20元至4545元；廣達（2382）上漲16.5元來到417元；長榮（2603）上漲6元至237元。
今天漲幅前5名個股為華城（1519）上漲85元，漲幅10％；東泥（1110）上漲1.45元，漲幅10％；和桐（1714）上漲1元，漲幅10％；中纖（1718）上漲0.8元，漲幅10％；力麗（1444）上漲0.68元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌0.77元，跌幅9.97％；益登（3048）下跌6元，跌幅7.98％；聯電（2303）下跌11元，跌幅7.77％；旺宏（2337）下跌13.5元，跌幅7.69％；華新科（2492）下跌33元，跌幅7.24％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華城（1519）
|935.0
|▲85.0
|▲10.0％
|東泥（1110）
|15.95
|▲1.45
|▲10.0％
|和桐（1714）
|11.0
|▲1.0
|▲10.0％
|中纖（1718）
|8.8
|▲0.8
|▲10.0％
|力麗（1444）
|7.48
|▲0.68
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|森崴能源（6806）
|6.95
|▼0.77
|▼9.97％
|益登（3048）
|69.2
|▼6.0
|▼7.98％
|聯電（2303）
|130.5
|▼11.0
|▼7.77％
|旺宏（2337）
|162.0
|▼13.5
|▼7.69％
|華新科（2492）
|423.0
|▼33.0
|▼7.24％
資料來源：證交所
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