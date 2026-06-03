陽明每股淨值94.2元股價53.7元　SCFI近20個月新高、法人喊買

▲法人認為陽明偏低的P/B將得到大幅提升。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)第一季每股淨值94.2元，今(3)股市收盤價53.7元，國內長期追蹤航運類股的法人出報告指出，上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)自美伊戰爭爆發後上漲93%，創近20個月新高，建議買進，目標價69元。

該法人指出，市場投資人普遍認為貨櫃航運會大虧，但目前SCFI運價急漲，船公司超額轉嫁燃油成本，將大幅拉高航商獲利，一旦2Q財爆發，市場所抱持的的虧損疑慮將大幅降低，接著3Q市場進入傳統旺季，運價持續走升的機率相當高，陽明偏低的P/B將得到大幅提升。

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自2月28日美伊戰爭爆發，新家坡船用燃油自2月27日每噸697美元，狂飆至4月2日每噸1789美元，上漲157%；後續美伊進行停火協商，原油市場恐慌降溫，油價回跌，上周五(29日)報價每噸1003美元，較美伊戰爭爆發前的697美元，上漲44%。



同期間，航商因應市場恐慌，擔心經濟衰退，進行大幅減班，更為轉嫁海運燃油成本，大幅調漲運價，SCFI運價指數從2月27日的1333.11點，一路走升至本月1日的2571.73點，上漲93%。

先前，油價暴漲，讓貨櫃航商驚慌，緊緊抱團，落實減班，大幅推升運價，超額轉嫁海運燃油成本，反成為美伊戰爭受惠者。



今年首季SCFI運價指數平均1491點、船用燃油每噸840美元，第二季至今SCFI平均1988點，船用燃油每噸1228美元。

法人估計，陽明2Q單季營收季增75億元，燃油支出季增29億元，推升營業利益季增38億元，單季稅後EPS1.15元，優於1Q的0.41元，亦優於去年0.28元，年增306%，季增179%。

該法人認為，伊朗面對經濟大幅衰退及石油停產，油田毀壞壓力；美國面對戰爭權力決議60天限制及11月3日期中大選。《戰爭權力決議》規定，若總統未獲國會授權派兵作戰，必須在60天內向國會請求授權。川普3月2日向國會報告，起算60天；宣稱4月7日已停戰，無須國會授權。



美伊雙方各有壓力，都需喘息空間，因此，雙方以拖待變的心態濃厚，短期間，不易爆發大規模軍事衝擊，有利於恢復市場信心，壓抑短期間油價漲勢，長期則必須觀察庫存水準。