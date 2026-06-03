祥碩攻邊緣AI晶片市場　秀12奈米製程PCIe Gen5技術

▲祥碩秀12奈米製程PCIe Gen5技術。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
IC設計大廠祥碩科技（5269）今年參展Computex，旗下「邊緣 AI 多通道高速交換晶片」，獲 Computex 2026 Best Choice Award 金獎。該獲獎之 PCIe Switch ASM58000 系列針對邊緣運算與 Physical AI 發展，已導入醫療、AI加速卡、IPC與邊緣伺服器等場域，並完善地端大語言模型（LLM）與大數據儲存之橋接；祥碩 USB 搭配 PCIe 擴展架構，則進一步提供終端設備擴增及增添 AI 算力選項。
同時祥碩此次也展出 12 奈米製程之 PCIe Gen5 及 USB4 80Gbps PHY 實體層技術，滿足伺服器、資料中心及邊緣 AI 需求。
祥碩指出，因應邊緣運算中 GPU、NPU、10 GbE 網卡與 NVMe SSD 數據交換需求，ASM58000 系列提供 6、12、24、48 及 80 Lanes 規格，單通道傳輸速度為 16 GT/s，支援雙 GPU 進行 AI 加速器點對點（Peer to Peer）運算。針對工控、伺服器與實體 AI（Physical AI）機器人領域通道數受限之架構，ASM58000 提供 Port 分割與混合配置，供系統端依頻寬需求規劃拓撲。
祥碩表示，ASM58000 系列目前已導入AI 運算與伺服器、儲存與擴充裝置以及醫療與工業物聯網（AIoT）。
另外，祥碩也在12奈米的PCIe Gen5與USB4 80Gbps PHY實體層技術部分，採用台積電12奈米的PCIe Gen5 PHY，單通道傳輸速率為32 GT/s，提供伺服器與資料中心所需之頻寬規格。USB4 80Gbps PHY部分，也是採用12奈米製程，支援PCIe Gen 5 Upstream，具備DisplayPort 2.1 Tunneling及USB3 GenT 傳輸功能。連線配置支援非對稱傳輸（Asymmetry Link），提供對稱式80Gbps 頻寬，或非對稱式120/40 Gbps頻寬。
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