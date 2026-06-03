祥碩攻邊緣AI晶片市場　秀12奈米製程PCIe Gen5技術

5金控股狠飆！中信金、凱基金雙雙攻漲停 國泰金重回9字頭

資金持續向重量級金融股湧入，雖然金控股王富邦金（2881）攻高後熄火翻黑，但5檔金控股持續發動猛攻，中信金（2891）、凱基金（2883）雙雙收在漲停價位，國泰金（2882）更重返90元俱樂部，最高衝92.5元，刷13年新高。另台新新光金（2887）刷合併來新高、元大金（2885）飆上掛牌以來新高。

台股、台積電雙飆收盤新高 指數大漲901點站穩46K

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲901.85點，以46459.16點作收，漲幅1.98％，成交量14508.77億元。

「老黃投顧」點名Marvell 3檔海外ETF爆衝

受惠輝達執行長黃仁勳於COMPUTEX期間釋出光通訊大廠Marvell（MRVL）有望成為下一家兆美元市值企業，Marvell股價單日強彈30%，刷新歷史新高，觀察成分股，含有Marvell較高比重的海外ETF，包括國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911）、中信美國數據與電力（009819）等三檔，今（3）日漲幅逾半根停板。

老黃開金口Marvell暴漲逾30% 台廠光通訊股8檔亮燈攻頂

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喊Marvell（邁威爾 ）是「下一家兆美元公司」，股價暴漲逾3成，帶動台廠光通訊類股今（3日）全面大漲，光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威（3163）等8檔早盤觸及或攻上漲停。

老牌塑化股滿血復活！3檔漲停 國喬挾特氣題材連拉2根

伊朗評估美國提出停火協議，布蘭特攀高96美元，為改善供需失衡，中國大陸擬關閉超過20年以上、規模小於50萬噸相關石化廠，這也為低迷石化產業注入暖流，今（3）日台苯（1310）、國喬（1312）以及中石化（1314）中低價回神，同步鎖住漲停，而新纖（1409）轉型半導體特化供應，連拉五根漲停，站上30元大關。

華碩靠AI PC需求撿到槍 本土投顧喊「目標價1200元」維持買進

AI題材持續延燒，不只AI伺服器成為品牌廠成長主軸，AI PC也被視為下一波新動能。本土投顧最新報告指出，華碩（2357）受惠輝達推出 RTX Spark，有望帶動新一波AI PC需求，加上AI Server營收爆發成長，維持「買進」評等，目標價上看1200元。

面板小虎接力秀！瑞軒漲停 彩晶飆近半根

群創（3481）挾著轉型FOPLP（扇出型面板級封裝）、RF射頻晶片地端接收模組打入SpaceX供應鏈雙重題材，今（3）日攻勢再起，漲幅超過半根停板，來到59.5元，創下18年新高價位，而彩晶（6116）震盪走高漲幅逾8%，再創22.5元波段新高，瑞軒（2489）直攻52.5元漲停價位。

凱基金法說會告捷+00919納成分股 亮燈漲停逾5萬張排隊搶不到

資金回流金融股，凱基金（2883）在法說會釋放利多，以及規模高達5000億的群益台灣精選高息ETF（00919）宣布新納成分股雙重利多加持，今（3）日開盤25分鐘亮燈漲停，逾5.5萬張委買單在線排搶，成為盤中飆最兇的一檔金控股。

兆豐美國戰略智造多重資產基金鎖定4大板塊 6／15募集

投資人前進美股通常是以美國大型龍頭為主，不少兼具「高潛力」與「高成長性」的中型企業正在崛起，特別是有國家戰略政策扶植產業，兆豐投信所「美國戰略智造多重資產基金」網羅聚焦於算力霸權、能源獨立與核電、金融主權、國防航太與資源等四大戰略智造項目，預計6月15日進場募集。

南美穀物、印澳煤炭出貨旺季散裝持續供不應求 慧洋5月賺0.77元

慧洋-KY(2637)今(3)日公告5月合併營收為新台幣18.17億元，年增45.87%，並同步公告自結獲利，5月份營業利益6.79億元，營業利益率達37%，稅前淨利為5.73億元，自結每股稅前盈餘為0.77元；累計前5月合併營收為新台幣78.02億元，營業淨利24.05億元，稅前盈餘21.31億元，自結每股稅前盈餘2.86元。