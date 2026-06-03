ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

祥碩攻邊緣AI晶片市場　秀12奈米製程PCIe Gen5技術

▲▼祥碩秀12奈米製程PCIe Gen5技術。（圖／記者高兆麟攝）

▲祥碩秀12奈米製程PCIe Gen5技術。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

IC設計大廠祥碩科技（5269）今年參展Computex，旗下「邊緣 AI 多通道高速交換晶片」，獲 Computex 2026 Best Choice Award 金獎。該獲獎之 PCIe Switch ASM58000 系列針對邊緣運算與 Physical AI 發展，已導入醫療、AI加速卡、IPC與邊緣伺服器等場域，並完善地端大語言模型（LLM）與大數據儲存之橋接；祥碩 USB 搭配 PCIe 擴展架構，則進一步提供終端設備擴增及增添 AI 算力選項。

同時祥碩此次也展出 12 奈米製程之 PCIe Gen5 及 USB4 80Gbps PHY 實體層技術，滿足伺服器、資料中心及邊緣 AI 需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

祥碩指出，因應邊緣運算中 GPU、NPU、10 GbE 網卡與 NVMe SSD 數據交換需求，ASM58000 系列提供 6、12、24、48 及 80 Lanes 規格，單通道傳輸速度為 16 GT/s，支援雙 GPU 進行 AI 加速器點對點（Peer to Peer）運算。針對工控、伺服器與實體 AI（Physical AI）機器人領域通道數受限之架構，ASM58000 提供 Port 分割與混合配置，供系統端依頻寬需求規劃拓撲。

祥碩表示，ASM58000 系列目前已導入AI 運算與伺服器、儲存與擴充裝置以及醫療與工業物聯網（AIoT）。

另外，祥碩也在12奈米的PCIe Gen5與USB4 80Gbps PHY實體層技術部分，採用台積電12奈米的PCIe Gen5 PHY，單通道傳輸速率為32 GT/s，提供伺服器與資料中心所需之頻寬規格。USB4 80Gbps PHY部分，也是採用12奈米製程，支援PCIe Gen 5 Upstream，具備DisplayPort 2.1 Tunneling及USB3 GenT 傳輸功能。連線配置支援非對稱傳輸（Asymmetry Link），提供對稱式80Gbps 頻寬，或非對稱式120/40 Gbps頻寬。

關鍵字： 祥碩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外媒美中台「魔王級提問」黃仁勳愣住：糟糕...終於要來了嗎

推薦閱讀

5金控股狠飆！中信金、凱基金雙雙攻漲停　國泰金重回9字頭

5金控股狠飆！中信金、凱基金雙雙攻漲停　國泰金重回9字頭

資金持續向重量級金融股湧入，雖然金控股王富邦金（2881）攻高後熄火翻黑，但5檔金控股持續發動猛攻，中信金（2891）、凱基金（2883）雙雙收在漲停價位，國泰金（2882）更重返90元俱樂部，最高衝92.5元，刷13年新高。另台新新光金（2887）刷合併來新高、元大金（2885）飆上掛牌以來新高。

2026-06-03 13:44
台股、台積電雙飆收盤新高　指數大漲901點站穩46K

台股、台積電雙飆收盤新高　指數大漲901點站穩46K

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲901.85點，以46459.16點作收，漲幅1.98％，成交量14508.77億元。

2026-06-03 13:35
「老黃投顧」點名Marvell　3檔海外ETF爆衝

「老黃投顧」點名Marvell　3檔海外ETF爆衝

受惠輝達執行長黃仁勳於COMPUTEX期間釋出光通訊大廠Marvell（MRVL）有望成為下一家兆美元市值企業，Marvell股價單日強彈30%，刷新歷史新高，觀察成分股，含有Marvell較高比重的海外ETF，包括國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911）、中信美國數據與電力（009819）等三檔，今（3）日漲幅逾半根停板。

2026-06-03 11:20
老黃開金口Marvell暴漲逾30%　台廠光通訊股8檔亮燈攻頂

老黃開金口Marvell暴漲逾30%　台廠光通訊股8檔亮燈攻頂

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喊Marvell（邁威爾 ）是「下一家兆美元公司」，股價暴漲逾3成，帶動台廠光通訊類股今（3日）全面大漲，光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威（3163）等8檔早盤觸及或攻上漲停。

2026-06-03 11:18
老牌塑化股滿血復活！3檔漲停　國喬挾特氣題材連拉2根

老牌塑化股滿血復活！3檔漲停　國喬挾特氣題材連拉2根

伊朗評估美國提出停火協議，布蘭特攀高96美元，為改善供需失衡，中國大陸擬關閉超過20年以上、規模小於50萬噸相關石化廠，這也為低迷石化產業注入暖流，今（3）日台苯（1310）、國喬（1312）以及中石化（1314）中低價回神，同步鎖住漲停，而新纖（1409）轉型半導體特化供應，連拉五根漲停，站上30元大關。

2026-06-03 11:05
華碩靠AI PC需求撿到槍　本土投顧喊「目標價1200元」維持買進

華碩靠AI PC需求撿到槍　本土投顧喊「目標價1200元」維持買進

AI題材持續延燒，不只AI伺服器成為品牌廠成長主軸，AI PC也被視為下一波新動能。本土投顧最新報告指出，華碩（2357）受惠輝達推出 RTX Spark，有望帶動新一波AI PC需求，加上AI Server營收爆發成長，維持「買進」評等，目標價上看1200元。

2026-06-03 10:48
面板小虎接力秀！瑞軒漲停　彩晶飆近半根

面板小虎接力秀！瑞軒漲停　彩晶飆近半根

群創（3481）挾著轉型FOPLP（扇出型面板級封裝）、RF射頻晶片地端接收模組打入SpaceX供應鏈雙重題材，今（3）日攻勢再起，漲幅超過半根停板，來到59.5元，創下18年新高價位，而彩晶（6116）震盪走高漲幅逾8%，再創22.5元波段新高，瑞軒（2489）直攻52.5元漲停價位。

2026-06-03 10:18
凱基金法說會告捷+00919納成分股　亮燈漲停逾5萬張排隊搶不到

凱基金法說會告捷+00919納成分股　亮燈漲停逾5萬張排隊搶不到

資金回流金融股，凱基金（2883）在法說會釋放利多，以及規模高達5000億的群益台灣精選高息ETF（00919）宣布新納成分股雙重利多加持，今（3）日開盤25分鐘亮燈漲停，逾5.5萬張委買單在線排搶，成為盤中飆最兇的一檔金控股。

2026-06-03 09:41
兆豐美國戰略智造多重資產基金鎖定4大板塊　6／15募集

兆豐美國戰略智造多重資產基金鎖定4大板塊　6／15募集

投資人前進美股通常是以美國大型龍頭為主，不少兼具「高潛力」與「高成長性」的中型企業正在崛起，特別是有國家戰略政策扶植產業，兆豐投信所「美國戰略智造多重資產基金」網羅聚焦於算力霸權、能源獨立與核電、金融主權、國防航太與資源等四大戰略智造項目，預計6月15日進場募集。

2026-06-03 15:42
南美穀物、印澳煤炭出貨旺季散裝持續供不應求　慧洋5月賺0.77元

南美穀物、印澳煤炭出貨旺季散裝持續供不應求　慧洋5月賺0.77元

慧洋-KY(2637)今(3)日公告5月合併營收為新台幣18.17億元，年增45.87%，並同步公告自結獲利，5月份營業利益6.79億元，營業利益率達37%，稅前淨利為5.73億元，自結每股稅前盈餘為0.77元；累計前5月合併營收為新台幣78.02億元，營業淨利24.05億元，稅前盈餘21.31億元，自結每股稅前盈餘2.86元。

2026-06-03 15:34

讀者迴響

熱門新聞

繳水電費雲端發票中百萬　獎落3縣市

台股大漲一票人卻不快樂？他一句話點破真相

凱基金法說會告捷+00919納成分股　亮燈漲停逾5萬張排隊搶不到

GoPro爆破產快倒了　股價慘剩1元

黃仁勳背板「台股名單」一次看　52家上榜

谷月涵示警牛市已到末升段

身價2697億！「台灣第8富人」生日現場照曝光

老牌塑化股滿血復活！3檔漲停　國喬挾特氣題材連拉2根

即／輝達早上才推饒河夜市！黃仁勳晚上又現身

面板小虎接力秀！瑞軒漲停　彩晶飆近半根

台股3檔「抓去關」　記憶體旺宏明起處置到6／16

5金控股狠飆！中信金、凱基金雙雙攻漲停　國泰金重回9字頭

快訊／加油69元拿到千萬發票　獎落苗栗縣

台股、台積電雙飆收盤新高　指數大漲901點站穩46K

老黃開金口Marvell暴漲逾30%　台廠光通訊股8檔亮燈攻頂

台股46K達陣！大漲841點至46398　台積電飆2440元天價

00919配息開獎　每股配1元、年化配息率13.33% 創掛牌雙高

記憶體股5檔收漲停　廣穎提前開獎「單月獲利年增13200 %」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
外媒美中台「魔王級提問」黃仁勳愣住：糟糕...終於要來了嗎

外媒美中台「魔王級提問」黃仁勳愣住：糟糕...終於要來了嗎
王建民罕見動怒！連3保送堆滿壘　「用力掛電話」驚動休息區

王建民罕見動怒！連3保送堆滿壘　「用力掛電話」驚動休息區

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

F級AV女優來台賣淫被逮淚汪汪　「國寶級原石天然美少女」身分曝　一劍浣春秋曝薪情

F級AV女優來台賣淫被逮淚汪汪　「國寶級原石天然美少女」身分曝　一劍浣春秋曝薪情

黃仁勳媒體問答「蔡力行驚喜現身」！　雙方親揭RTX Spark開發秘辛

黃仁勳媒體問答「蔡力行驚喜現身」！　雙方親揭RTX Spark開發秘辛

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366