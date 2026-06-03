股王信驊看好今年營運呈季季高走勢　萬元股價暫不考慮切割

▲信驊董事長林鴻明。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

伺服器管理晶片（BMC）大廠信驊（5274）今（3）日於COMPUTEX展期間表示，在AI與Agent AI需求帶動下，伺服器市場需求持續升溫，公司目前面臨的已非訂單問題，而是供應鏈能否及時滿足需求。董事長林鴻明指出，隨著新供應商加入，第四季供貨可望明顯改善，今年營運將呈現「季季高」走勢，且明年在出貨量成長與新產品AST2700放量雙重帶動下，業績可望持續成長。至於已經股價已經來到萬元區間，是否考慮股票分割來增加流通性，他則說，目前暫無計畫，但如果能讓其他股票看起來更便宜，也算是一種做功德。

林鴻明表示，今年以來客戶拉貨動能遠優於預期，尤其Agent AI興起後，除AI伺服器外，通用型伺服器需求也同步增加，信驊甚至在今年上半年便已接獲大量明年訂單，顯示客戶對後市需求相當樂觀。

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他指出，目前營運最大挑戰仍是供應鏈。今年第三季供貨情況雖可略為改善，但真正明顯紓解將落在第四季，公司已新增封測及供應夥伴，屆時將有能力消化更多客戶需求，下半年營收表現也將優於上半年。

產品布局方面，林鴻明表示，新一代BMC晶片AST2700導入速度明顯快於過往產品週期。過去新產品往往需兩至三年才能進入大量出貨階段，但AST2700預計明年就能展現顯著成長動能。由於AST2700單價遠高於現行主力產品AST2600，除出貨量增加外，產品世代升級也將進一步推升營收與獲利表現。

林鴻明預估，AST2700與AST2600出貨量交叉點最快將於2028年上半年出現，顯示客戶導入速度超出過往產品世代。

針對市場關注的AI伺服器商機，林鴻明認為，外界不應只關注GPU伺服器資本支出。由於BMC廣泛應用於CPU伺服器、Arm伺服器及通用伺服器，即使AI GPU系統價格較高，BMC需求並不會等比例增加，反而一般伺服器對信驊的資本效率更高。

供應鏈方面，林鴻明坦言，包括E-glass、載板等材料供給仍偏緊，供應商今年已調漲價格，對毛利率形成壓力，公司將盡力維持獲利能力，但未來不排除視成本情況調整價格策略。

在人才布局上，隨著實境遠端管理業務分割至子公司酷博樂後，信驊首度啟動「新星計畫」，預計招募20至30名研究所畢業新鮮人。林鴻明表示，這是公司成立以來首次大規模培育社會新鮮人，希望透過AI工具加速人才養成，自己也將親自授課。

至於股價站上萬元、成為台股首檔「萬金股王」，林鴻明則笑說，過去只希望能超越大立光6075元的歷史紀錄，沒想到突破後股價持續攀升。他認為，信驊高股價有助於帶動市場重新評價台股企業價值，「如果能讓其他股票看起來更便宜，也算是一種做功德。」

他強調，公司將持續透過資本公積配股方式提升流動性，但現階段並無股票分割規劃。