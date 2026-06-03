南美穀物、印澳煤炭出貨旺季散裝持續供不應求　慧洋5月賺0.77元

▲慧洋海運今年前五個月自結稅前EPS2.86元。（慧洋提供提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)今(3)日公告5月合併營收為新台幣18.17億元，年增45.87%，並同步公告自結獲利，5月份營業利益6.79億元，營業利益率達37%，稅前淨利為5.73億元，自結每股稅前盈餘為0.77元；累計前5月合併營收為新台幣78.02億元，營業淨利24.05億元，稅前盈餘21.31億元，自結每股稅前盈餘2.86元。

5月份散裝運價指數延續4月高檔表現，第二季大宗原物料出貨旺季，南美洲穀物與澳洲、印尼煤炭持續強力輸出，而荷姆茲海峽仍維持封閉狀態，波斯灣局勢依舊緊張，慧洋將持續觀察並審慎因應。

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慧洋並於5月下旬公告新船加入營運，係由今治造船株式會社打造之輕便型(40,00載重噸，船名：Paiwan Fortune)NOx第三期環保節能船，今年尚有4艘新造船訂單，將依既定時程投入營運；同時亦將視市場行情汰弱老舊船舶，截至5月底，已處分認列1艘船舶，另有2艘則預計於第三季交付給買家後認列。

面對全球政治與經濟局勢膠著，慧洋仍維持審慎樂觀態度，即便美伊戰事影響使燃油價格高漲，然慧洋旗下船舶以出租為主，燃油成本由租家負擔，對公司營運影響甚微，而在船舶週轉率下降、大宗原物料需求暢旺下，進一步推升運價指數在高檔水準，慧洋樂觀第二季可維持傳統旺季好表現。