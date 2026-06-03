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兆豐美國戰略智造多重資產基金鎖定4大板塊　6／15募集

▲▼兆豐投信美國多重資產基金。（圖／兆豐投信提供）

▲兆豐美國戰略智造多重資產基金於6月15日開募。（圖／兆豐投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

投資人前進美股通常是以美國大型龍頭為主，不少兼具「高潛力」與「高成長性」的中型企業正在崛起，特別是有國家戰略政策扶植產業，兆豐投信所「美國戰略智造多重資產基金」網羅聚焦於算力霸權、能源獨立與核電、金融主權、國防航太與資源等四大戰略智造項目，預計6月15日進場募集。

相較於目前市場上偏向單一主題、或過度聚焦少數科技巨頭的金融商品，兆豐美國戰略智造多重資產基金為投資人打破配置盲點，提供具前瞻性的資產新選項。投資人只需透過這檔基金，就能運用多重資產策略，一舉網羅美國未來十年的科技制霸藍圖。

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兆豐美國戰略智造多重資產基金從總經戰略角度出發，從源頭深度梳理美國白宮科技政策辦公室發布的18項關鍵與新興技術領域，去蕪存菁並整合出兼具防禦與爆發力的四大戰略智造資產。

搭配突破傳統的「企業戰略重要性評估模型」，從「企業不可替代性」、「技術壁壘」與「供應鏈風險管理」等多維度指標，深度評估企業是否真正坐擁國家級政策優勢地位，用高標準篩選機制，精準剔除缺乏核心競爭力的跟風企業，真正落實「站在政策制高點」的投資哲學，為投資人牢牢鎖定最純正的美國戰略智造核心資產。

多數投資人前進美股只盯著科技巨頭，卻往往忽略了中型股更具爆發力的強勁表現！回顧2001年至2025年間，美股大型股（以標普500指數為例）未含息的累積報酬率為418.5%；然而，同期間標普中型400指數的累積報酬率則達539.6%，相對於大型股更具優勢。

兆豐美國戰略智造多重資產基金基金經理人李長昇明確指出，美國中型股具備兩大核心優勢，目前正是不可錯過的資產配置甜蜜點。首先、聚焦本土商機：中型股營運高度專注於美國國內，能最直接地受惠於「製造業回流」的美國本土復興商機、其次，卡位政策精準補貼，中型股是晶片法案、聯邦能源補貼政策下最精準的受惠對象。在政策資金與在地化生產的雙重引擎驅動下，中型股未來長期獲利成長力道，可能比大型股更具想像空間。
 

關鍵字： 美股基金中型股政策資產科技趨勢兆豐投信

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