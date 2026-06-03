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25歲存款不到400萬、30歲衝破2千萬　網友曝財富翻倍關鍵

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲沒房沒車僅有一台機車，30歲工程師靠工作與投資累積2,000萬資產。（示意圖／資料照，記者劉維榛攝）

記者萬玟伶／綜合報導

不少上班族都希望能在30歲前累積人生第一桶金，不過近日一名網友在Dcard分享，自己在30歲尾聲、即將滿31歲之際，資產正式突破2,000萬元大關，引發網友熱議。他坦言自己並非富二代，也沒有房產、名車等家族資源，全靠本業收入搭配長期投資累積財富，貼文曝光後吸引大批網友朝聖直呼，「大神，太厲害！」

原PO表示，自己畢業於國立大學碩士班，畢業後進入外商公司擔任軟體工程師，近期則轉職到另一家外商企業。目前名下沒有房子，也沒有汽車，僅有一台機車代步。雖然家境屬於小康，但從學生時期開始便透過各種打工賺取生活費，出社會後也持續投資自己，包括花費超過10萬元精進英文能力以及取得專業證照，希望藉此提升職場競爭力。

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原PO強調，目前所有資產皆來自於工作收入與投資成果，即使每年仍安排2至3次出國旅遊，也會提供孝親費及包紅包給家人，並未刻意過著極度節儉的生活。

定期定額0050六年不間斷　抱出百萬獲利
在財務規劃方面，原PO公開目前約2,174萬元的資產配置。其中，美股部位高達1,672萬元，占總資產近77%；台股約246萬元，占11.33%，而美元現金約127萬元；台幣現金約128萬元。

談到投資歷程，原PO透露，約6年前剛出社會時便開始定期定額投入0050，初期每月投入1萬元，後來提高至2萬元。即使歷經俄烏戰爭、銀行危機、國際衝突等市場震盪，他仍選擇持續持有，目前已累積15張0050，未實現獲利超過百萬元。

不過真正讓資產快速躍升的關鍵，則是美股投資。原PO透露，自己曾任職於近年股價大漲的記憶體相關企業，即便已經離職，手中仍持有員工購股計畫（ESPP）與限制型股票（RSU），累積報酬率已超過500%。

原PO表示，當本金累積到一定規模後，股息再投入、利息收入以及股票增值所產生的複利效果會逐漸顯現。他回顧自己25歲時資產僅約300萬至400萬元，經過6年持續投入本業與投資，如今成功跨越2,000萬元門檻，也讓他深刻體會到複利帶來的驚人力量。「從出社會前三年的300、400萬元資產增長到突破千萬，再到如今突破2,000萬元，複利拐點的威力真的不容小覷。」

網友朝聖：30歲破2千萬真的猛
貼文曝光後，引發不少網友討論，許多人對原PO的投資成果表示佩服，紛紛留言「大神，太厲害了」、「30歲破2千萬真的猛」、「工程師薪資加上員工持股根本開外掛」。

根據原PO貼出的回覆內容，也有另一名自稱工程師的網友分享自身經驗表示，目前台股與美股配置約為4比6，透過融資、質押以及美股保證金帳戶操作，30歲時資產也即將突破4,000萬元大關。該名網友表示，自己並沒有特殊選股技巧，主要策略就是持續投入大盤ETF
並搭配長期投資，「善用本業現金流建立健康負債，希望10年後能達到9位數資產退休」。

也有網友從產業背景推測，原PO的高報酬與科技業近年成長紅利有關，留言指出，「聽起來像是『光光員工』，持股沒賣就很厲害了！」

科技業紅利加持　仍須分散風險
近年AI浪潮與半導體產業持續成長，不少科技業從業人員透過員工持股計畫、限制型股票以及長期投資ETF，累積出相當可觀的資產規模。

不過過去也有理財專家提醒，員工持股與個股投資可能帶來高額報酬，但若資產過度集中於單一公司或產業，仍可能面臨較高波動風險。投資人應依照自身財務目標與風險承受能力進行資產配置，透過分散投資與長期持有策略，才能在追求報酬的同時兼顧資產穩定成長。

關鍵字： 理財0050投資台股美股股市長抱

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