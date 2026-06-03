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台灣精品於COMPUTEX打造科技藝廊　黃仁勳五層蛋糕為打卡景點

▲台灣精品為今年選拔製作三支影片。(影片／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

今年台灣精品於COMPUTEX以「TAIWAN AI ISLAND 台灣科技島」為主軸策展，集結44家品牌、44件產品，成為歷年參展家數最多的一次，除了展現了台灣國家級產業競爭力，也透過創新企業於全球科技舞台上綻放能量。一進場門口擺著黃仁勳的AI五層蛋糕，每層都有台灣精品得獎作品，成為現場科技人打卡的熱門景點。

▲前排黑熊旁左一起台北市電腦公會理事長陳俊聖、總統賴清德、行政院長卓榮泰、數發部部長林宜敬、貿協董事長黃志芳與黃仁勳五層蛋糕合影。（圖／貿協提供）

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▲前排黑熊旁起台北市電腦公會理事長陳俊聖、總統賴清德、行政院長卓榮泰、數發部部長林宜敬、貿協董事長黃志芳與黃仁勳五層蛋糕合影。（圖／貿協提供）

「AI五層蛋糕」(Five-Layer Cake)是輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳提出的產業架構理論，將AI生態系比喻為從下到上堆疊的五個層次，強調AI已從過去的預錄軟體進化為即時生成的智慧。昨(2)日賴清德總統與行政院長卓榮泰在巡視電腦展時，特別參觀台灣精品館，並在五層蛋糕前留影。

台灣精品今年首次聯手VOGUE雜誌打造COMPUTEX科技藝廊，一改傳統科技展區的冷硬形象，轉化為兼具時尚視覺、互動體驗與生活風格的空間，也呼應了當代人生活各處圍繞AI的日常。

走進「台灣產業界奧斯卡獎」現場，「台灣精品」於COMPUTEX打造「科技藝廊」，帶大家看見、聽見最時尚的AI科技台灣精品。所有的獲獎產品，都是經過嚴格選拔過程脫穎而出，代表著台灣前瞻創新、設計工藝與產業典範的高水準。

今年以「TAIWAN AI ISLAND台灣科技島」為主題，刻劃台灣在AI時代的全球關鍵地位，台灣精品特別打造一站式完整呈現台灣AI上下游生態系的展區，從關鍵零組件、運算平台、系統整合到實際應用場景等，皆是向國際市場展現台灣將AI落地並引領全球產業趨勢的堅強實力。

參展品項從「雙向翻譯機」、「機器手臂」、「無人機」等創新實證，到「華碩」、「台達電子」、「研華」等AI領域關鍵品牌，現場策展為能更完整、更具視覺辨識度的方式集中呈現，將展示空間設計融合台灣島嶼地貌意象建構核心展台，將「TAIWAN AI ISLAND台灣科技島」的策展主軸具象化。

▲台灣精品於COMPUTEX打造科技藝廊。（圖／記者張佩芬攝）

▲台灣精品於COMPUTEX打造科技藝廊。（圖／記者張佩芬攝）

今年台灣精品在電腦展的科技藝廊，透過VOGUE 30聯名雜誌封面拍照區與時尚沙龍休憩區的氛圍打造，為展區注入更鮮明的時尚美學。從空間視覺、拍照場景到交流體驗，讓原本偏向科技展示的展區，轉化為一座兼具設計感與生活風格的「科技藝廊」，也讓參觀者在感受創新科技之餘，同時沉浸於更貼近日常的風格體驗之中。

展出亮點一：現場打造台灣精品與VOGUE 30聯名雜誌封面情境拍照區，視覺以簡約經典的框線結構為主調，呼應科技與時尚交會的精髓 ，傳達「TAIWAN AI ISLAND」主視覺，以數位化「資料點(Data point)」疊構出矗立於資料海中的多山島嶼，象徵台灣穩健的產業基石。參觀者都能在鏡頭前化身為封面主角，與台灣精品共同閃耀，也讓大家看見、聽見最時尚的AI科技。

亮點二：在互動體驗區分為「Body Scan 感知之眼」、「Lingua Sync 理解之聲」、「Voice to Life 聲命之力」、「Flavor Domain 風味之域」四大體驗，結合來自不同品牌的產品特點，讓參觀者透過語言、身體動作與語音指令，實際感受台灣精品如何把創新科技轉化為更細緻的互動體驗，以及如何將科技融入於生活之中，為日常添加質感。展覽期間也推出集點活動，只要親身體驗產品並完成兩項集章，即可兌換精美小禮，集滿三個集章更有機會抽台灣精品福熊娃娃或台灣精品ＸVOGUE 30聯名贈禮。

亮點三：時尚沙龍休憩區，讓商務交流也有生活美學時尚沙龍休憩區，以溫潤木質大地色調結合極簡俐落的空間設計，營造出舒適放鬆的都會氛圍。這裡不只是逛展途中的休息站，也兼具商務交流功能；現場提供臺灣特色精緻茶點與咖啡體驗，搭配開放式吧台與輕沙龍座位配置，打造適合洽談與社交互動的質感空間。

第35屆台灣精品選拔目前正開放報名，邀請企業一同將台灣創新推向世界舞台，讓更多來自台灣的創意與技術持續發光。報名時間：即日起至6/30中午12時止。

關鍵字： 台灣精品COMPUTEX科技藝廊黃仁勳五層蛋糕打卡景點

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