台新新光金首季稅後淨利211億　每股淨值21.6元

▲台新新光金今開線上法說。（圖／台新新光金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台新新光金（2887）於今（3）日召開法人說明會，總經理林維俊表示，自去年7月24日完成合併後，旗下投信、人壽、證券子公司已陸續完成整併，而銀行子公司也會依規畫進度按部就班合併，由於合併新光金之後，總資產破9兆元，盼儘快發揮綜效，第一季獲利表現良好，未來股利是可「審慎樂觀」期待。

林維俊，台新新光金第一季稅後淨利達211億元，每股稅後盈餘（EPS）0.82元，較去年同期成長150%，股東權益報酬率16.47%，此次財報以未接軌前的IFRS4顯現，每股淨值為21.6元。

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各子公司營運表現，台新銀第一季稅後淨利63億元，加計新光銀行稅後淨利22億元後，合計稅後淨利達86億元。台新銀行第一季淨手續費收入達57億元，年增27.3%，主要受惠於財富管理及信用卡手續費收入穩健成長；新光銀行財富管理業務亦表現亮眼，首季淨手續費收入11.3億元，年增率亦達37.4%。

在壽險子公司方面，受惠保單服務邊際(CSM)穩定釋放及投資收益貢獻，新光人壽第一季稅後淨利119億元，特別是初年度保費收入(FYP)在第一季達377億元，年成長78%，銀行通路與直屬業務團隊在保單銷售均有亮眼表現，其中外幣保單占比達73.3%，有利資產負債配置效率提升並降低避險成本。

受惠股市量能增長，證券子公司第一季在經紀、自營、承銷等各主要業務的獲利均繳出不錯的成績單，台新證第一季稅後淨利16億元，加計元富證券同期之獲利，合計稅後淨利31億元。

林維俊強調，未來將持續深化銀行、保險、證券、投信等核心業務的資源整合，串聯各金融商品服務以提升金控整體營運效率；同時，也將持續推動數位轉型與永續發展，強化風險管理與資本韌性。

