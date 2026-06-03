黃仁勳現身鴻海攤位「狂嗑紅豆餅」！獲贈Poketomo問：可否給我2個

圖文／鏡週刊

輝達CEO黃仁勳近日除了出沒在台北各大餐館和夜市，白天也忙著到台北國際電腦展和供應鏈夥伴熱烈互動，今（3日）到鴻海攤位，早一個小時就到現場等待迎接的鴻海董事長劉揚偉，不僅送上2項神祕小禮物，還準備好印有鴻海LOGO的紅豆餅，讓黃仁勳開心地甩出金句：「吃越多紅豆餅，出越多Vera Rubin」，似乎也在暗示著雙方接下來將有更緊密的合作。

▲AI教父黃仁勳今天逛電腦展到鴻海攤位，開心又吃又拿。

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台北國際電腦展進入第2天，今天上午11點左右，劉揚偉就率領鴻海一級主管於自家展區等候黃仁勳的到來，黃仁勳一抵達現場，鴻海就送上相當討喜的見面禮，除了一輛最新發表的鴻華先進電動車CAVIRA，還有上週劉揚偉大力宣傳的夏普（SHARP）AI陪伴機器人Poketomo。

黃仁勳對Poketomo愛不釋手，主動把Poketomo戴在身上，甚至向劉揚偉大開玩笑喊話：「我有2個小孩，能不能給我2個？」鴻海最後再送上印有鴻海LOGO的關北紅豆餅（奶油口味），讓黃仁勳吃得相當開心。

劉揚偉會後受訪表示，黃仁勳說展示的新Vera Rubin設計方案非常優雅，他對運算托盤製造可以100%自動化，每分鐘可製造一個運算托盤印象深刻，黃仁勳也盛讚鴻海能將AI技術轉化為日常應用，是一個非常良好的示範，可以預期生活化的AI產品將在未來帶來非常龐大的商機。

事實上，早在5月29日的鴻海股東會上，劉揚偉就喊出「未來拚賺2股本」豪語，也拋出驚人數字，指出全球4大雲端服務供應商今年資本支出超過7,000億美元，未來有機會衝上1兆美元，激勵鴻海股價，近日表現相當亮眼，今天收盤漲至309元。



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