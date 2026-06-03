AI供應鏈搶手！台股市值衝破5兆美元　居全球第5大

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

COMPUTEX 2026盛大登場之際，受惠於全球AI浪潮帶動，台股總市值在5月正式突破5兆美元，創下歷史新高，並躍居全球第五大市場，AI產業持續帶動資本市場成長動能，預估今（2026）年申請上市企業中，約四成來自AI產業鏈。

在AI領域強勁成長帶動下，證交所正加速迎接下一波AI企業的IPO上市熱潮，今年估計有近40家企業申請上市，其中超過15家為AI供應鏈相關企業。去（2025）年申請上市IPO家數高達45家，創2008年以來新高；總募資金額更高達約270億美元，較前（2024）年幾乎翻倍，創下歷史紀錄。

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近期上市企業包含AI與半導體供應鏈公司，如鴻勁精密（7769）和倍利科技（7822），以及導入科技的醫療保健與生技醫療公司，如心誠鎂行動醫電（6934）與禾榮科技（7799），顯示不僅是核心AI基礎設施，具成長潛力的創新領域同樣獲資本市場支持。

證交所指出，台灣位處全球AI與半導體生態系的核心，深受國際投資人青睞，截至今年4月底，外資占總市值的49.4%，占日均成交值的35.5%，目前上市公司市值約有81.44%集中於科技相關產業，國際投資人透過證交所的交易平台，得以參與全球最具戰略重要性的科技市場，並能廣泛接觸完整AI與創新生態系。

台灣具有獨特完整供應鏈，從上游的晶片設計與半導體製造，一路延伸至下游的系統整合與AI應用，因此台灣資本市場提供三大獨特優勢：可直接接觸高速成長的AI與半導體生態系；可佈局涵蓋能源、生技、資安與先進科技等領域的次世代「獨角獸」及「隱形冠軍」；提供穩健監理、營運韌性、投資信心的市場環境。

