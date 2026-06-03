聯邦快遞與南方航空物流簽署戰略合作備忘錄　優勢互補、網絡連結

▲聯邦快遞中國區總裁許寶燕(前排左)和南航物流董事長黎曉(前排右)分別代表雙方簽署合作備忘錄，聯邦快遞國際業務首席營運長暨航空業務首席執行官施諾賢（後排左4）、聯邦快遞亞太區總裁蘇查理(後排左1）、南航集團總經理韓文勝（後排右4）現場見證簽約儀式。。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞(FedEx)今(3)日宣布，與南方航空物流公司簽署戰略合作備忘錄，正式建立戰略合作關係。雙方將運用各自的資源與實力深化戰略協同，藉此提升營運效率與全球服務能力，攜手打造更高效、更具韌性的全球航空物流網絡。

本合作備忘錄由聯邦快遞中國區總裁許寶燕與南航物流董事長黎曉共同簽署。聯邦快遞國際業務首席營運官暨航空業務首席執行官施諾賢(Richard W. Smith)與南航集團總經理韓文勝亦出席見證。

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根據備忘錄內容，聯邦快遞與南航物流將在多個核心領域探索合作機會，包括國際航線與樞紐銜接、運輸網路規劃、機隊資源、地面營運以及數位化建設。此項合作旨在實現互利共贏，並為全球航空物流領域樹立最佳實踐與全新的合作範式。

聯邦快遞中國區總裁許寶燕表示：「我們很高興與南航物流簽署合作備忘錄。此次合作是雙方深化業務對接、加強航空物流網絡建設的重要契機，也彰顯了彼此共同致力於長期、深度合作的承諾。」

「透過將聯邦快遞的全球航空網絡資源，與南航物流在中國及國際市場的營運經驗相結合，我們將進一步提升航線連結與營運效率。雙方將攜手打造一個更智慧、更敏捷且更具韌性的航空物流生態體系，藉此更好地滿足中國客戶日益成長的跨境物流需求，並為全球供應鏈的順暢運作與發展注入新動能。」

南航物流董事長黎曉表示：「聯邦快遞作為南航物流的重要夥伴之一，與我們擁有深厚的合作基礎與緊密的協作關係。此次戰略合作備忘錄的簽署，標誌著雙方在擴大合作維度、深化互利共贏成果上邁出了重要里程碑。雙方將聚焦於艙位、航線、機隊、營運及數位化等五大核心領域，充分發揮各自的資源優勢，致力於提升全球供應鏈的穩定性與營運效率，並鞏固廣州作為國際航空樞紐的戰略地位。」

自1984年進入中國市場以來，聯邦快遞始終致力於提升服務能力、擴大網絡布局，並積極尋求與各方深化合作，為中國客戶提供更靈活、高效的物流解決方案，同時為大眾打造更智慧的供應鏈。

近幾個月來，聯邦快遞進一步優化連接中國與亞洲及歐洲主要市場的物流網絡，憑藉不斷提升的運能與全球網絡佈局，協助客戶建立具韌性、可靠且智慧的供應鏈，在不斷演變的全球貿易格局中創造更大價值。