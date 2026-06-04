00929化身「飆股集中營」　基金醫生分析今年以來71.7%驚人報酬

財經中心／綜合報導

台股頻創歷史新高，許多電子股交投熱度更是熱到發燙，頻頻被列入「處置股」行列，市場普遍流傳「越關越大尾」，處置股可說幾乎就是經交易所認證的飆股，不少ETF績效因此而一飛沖天，其中00929復華台灣科技優息處置股總權重竟逾三分之一，直接變身成為「飆股集中營」，今年以來績效表現以近72%的直接輾壓國內所有主被動高股息ETF，更同步凌駕於市值型ETF龍頭指標0050之上，展現王者歸來氣勢！00929最新6月配息金額也直接翻倍至0.26元，成立屆滿三年的00929總計為投資人創造出逾100% 的總報酬，投資百萬本金直接「加倍奉還」！

根據理柏統計，截至今年5月底止，國內所有20多檔高股息ETF績效表現大相逕庭，其中，在強勢成分股集體發威的共同推升下，00929復華台灣科技優息的績效表現展現出驚人的資本利得爆發力，5月單月績效繳出無人出其右的37.1%超高報酬，技壓群雄；今年以來累積績效更以高達71.7%的總報酬全面輾壓國內所有主被動高股息ETF，就連市值型 ETF 龍頭指標 0050（今年以來績效59.4%，5月單月15.6%）也敗下陣來，即使與台股主動式ETF同台相比也毫無懼色。

基金醫生馮志源分析，00929 績效之所以能一飛沖天，關鍵就在於「處置股」的「大尾飆漲效應」，讓00929直接變身成為「飆股集中營」。00929旗下50檔成份股中共有10檔曾遭「處置」，累計權重竟有超過三分之一（34.5%）的權重股都曾是「處置股」，形成一種「越關越大尾」的飆漲效應。基金醫生解釋，在台股市場中，處置股票是交易所針對漲跌幅、成交量或周轉率異常過熱的股票所採取的冷卻機制，改為人工撮合並實施全額預收款券的圈存機制。雖然這項機制限制了短線成交量，卻也帶來另一種奇妙的護盤與催化效果。由於它直接過濾掉資金不足的散戶與短線當沖客，讓留在場內的籌碼變得更乾淨，多由高資產主力或長線堅定投資人把持，股價反而容易不跌反漲，甚至吸引專門操作處置股的資金進場，形成一種「越壓制、越上漲」的反向心理期待，因此市場常流傳「越關越大尾」的說法，處置股幾乎成了獲得證交所認證的強勢飆股。

基金醫生進一步分析，00929去年底升級指數選股邏輯後，成份股精準鎖定市場最熱、動能最強的中大型電子半導體鏈，包括電子被動元件、晶圓代工週邊、記憶體封測以及 IC 設計族群等，都正處於最強勁的熱錢風口上。光是聯發科、力成、大立光及環球晶這四檔指標性成份股，權重加總就超過了25%，而且這些個股漲幅更是一檔比一檔還要飆猛，根據統計，截至今年五月底止，聯發科今年以來就井噴了207%，力成勁揚119%，大立光上漲 44%，環球晶漲幅也高達150%，另外像是權重雖僅 1.4%的頎邦科技，今年更是飆出 466.8% 的「妖孽級」漲幅，勇奪處置股漲幅之冠，而權重 2.7% 的威剛科技今年以來雖然漲幅僅有53.5%，但因短線波動太劇烈、週轉率太高，今年以來已經被三進三出處置股，堪稱進出「小黑屋」（處置股）的專業戶。其他被處置的成分股還包括欣銓、譜瑞-KY、日電貿及台表科，算一算 00929 的 10 檔處置股成份股中，排名前六名的個股今年以來的波段漲幅全數翻倍，造就00929驚人的漲幅表現。

不只被處置股的大尾飆漲效應發威，就連未進處置的權重股同樣威風八面，例如總權重13.5%，高居00929權重之冠的「聯電」，自4月以來股價就強勢狂飆，4 月及5月二個月的累計漲幅共計高達 7成以上，累計從今年以來，更從年初的49.25元飆升至5月底的144.5元，今年前5個月的累計漲幅高達193%，成為00929另一個強大的淨值推升引擎。

在資本利得與成分股股息雙管齊下的挹注下，00929 最新6月配息每受益權單位預估配發0.26元，不僅是今年來第四度調升配息金額，更較上個月的0.13元直接跳增1倍，若以6月1日收盤價30.8元估算，單次配息率為0.84%，預估年化配息率高達10.12%，預計將於6月17日除息，6月16日為最後買進日。

00929自2023 年 6 月1日成立以來，剛好成立屆滿三年，股價也同步突破 30 元大關，相較公開發行價15元相比股價直接翻倍，期間累計共計高達36次配息(包括6月配息)，若投資人一開始成立掛牌時就投資持有00929，將本次配息計入，累計每股共可領4.24元股息，光是累計現金股息就回收了當初本金的 28.3%，等於成本降低近3成至10.76元，這層厚實的「防彈背心」讓投資人優雅地享受複利的甜美果實，00929這三年來也為投資人創造出逾100% 的總報酬，投資百萬本金直接加倍奉還！





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