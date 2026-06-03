台股站上4萬6千點新高！外資續買433億元　買賣超10檔一次看

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
昨（2）日美股收高，COMPUTEX持續帶動老AI電子股漲勢，金融類股助攻下，今（3）日台股開高走高，終場站上4萬6千點，外資單日買超433.96億元連四買，永豐金（2890）等六檔金融股入列買超前十名個股。
台積電（2330）將於明（4）日召開股東會，而今日股價創下2440元歷新高價位，老AI大型電子股續強，重電、金融、光通訊等族群助攻，終場大盤上漲901.85點或漲幅1.98%，以46459.16點作收，成交量降至14531.16億元。
根據證交所統計資料顯示，外資買超433.96億元，連續四個交易日站在買方，合計買超1712億元；投信買超55.72億元；自營商則買超25.96億元，其中自行買賣部分買超29.51億元，避險方面賣超3.54億元，合計三大法人今日買超515.64億元。
今日外資買超前十大個股，金融股就占了六檔，分別第二名永豐金5萬5408張、第三名台企銀（2834）4萬6348張、第五名第一金（2892）3萬1932張，以及第八～十名的台新新光金（2887）2萬7079張、玉山金（2884）2萬6524張、國泰金（2882）2萬2605張。
買超第一名個股為聯電（2303）7萬4044張，第三名為群創（3481）4萬8121張，第六名鴻海（2317）2萬8019張、第七名為陽明（2609）2萬7805張。
今日外資賣超前十大個股、張數，分別華邦電（2344）4萬9530張、長榮航（2618）3萬8676張、友達（2409）3萬1128張、華南金（2880）2萬4246張、廣達（2382）2萬4200張、正新（2105）2萬965張、兆豐金（2886）1萬5377張、南亞科（2408）1萬4402張、和碩（4938）1萬4002張、華通（2313）1萬2351張。
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