千億ETF再添一檔！00918淨值創新高　手握國巨、聯電今年漲倍股

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣ETF市場再寫新記錄，「千億俱樂部」成員再添一名！根據大華銀投信官網，昨（2）日大華優利高填息(00918)淨值達到31.38元，創下上市以來新高，規模強勢突破千億元大關！

台股今年走出史詩級漲勢，00918淨值持續攀升，主要歸功於AI缺貨漲價題材的帶動下，00918的兩大成分股，國巨(2327)、聯電(2303)今年以來股價漲幅都超過150%，隨本周Computex開展後，其他AI重點成分股包括宏碁(2353)、華碩(2357)、可成(2474)更在昨(2)日輪番亮燈，帶動00918淨值、股價雙漲。

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00918在滿足投資人配息需求的同時，仍能兼顧長期報酬表現，打破領息賠價差迷思，提供存股族財富長期累積的機會。根據Lipper統計，截至昨日為止，00918成立以來含息總報酬率衝上194.9%。00918經理人郭修誠提醒，近期台股加權指數屢創新高，可能加劇波動風險，投資人應檢視自身風險承受度，做好投資資金水位控管，但若逢低可偏多思考。

00918已於5月底公告最新配息，預計將於6月18日除息，若投資人想參與此次配息，最晚須在6月17日之前買進或持有。

