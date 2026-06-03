黃仁勳加持「親簽名」樺漢新品！　妻女驚喜現身攤位

▲▼ 黃仁勳夫人Lori Huang手拿黃仁勳親簽產品。由左至右：超恩總經理游鈴曉、樺漢總經理蔡能吉、樺漢營運長Joe Fijak、NVIDIA Madison Huang、Lori Huang、樺漢董事長朱復銓、NVIDIA Deepu Talla 。（圖／樺漢科技提供）
記者陳瑩欣／台北報導
樺漢科技（6414 ）全資子公司超恩在今日（3日）台北國際電腦展中展出搭載輝達（NVIDIA）與 Nemotron 代理式 AI 模型的高效能邊緣 AI 系統EAC-7000上獲黃仁勳親自簽名外，黃仁勳夫人Lori Huang、女兒輝達實體AI平台產品與技術行銷資深總監黃敏珊更親自前往現身攤位。
Lori Huang、黃敏珊與樺漢董事長朱復銓、總經理蔡能吉、以及超恩總經理游鈴曉針對EAC-7000產品特色交換意見。
EAC-7000無須聯網即可即時處理 16 路影像並給出決策建議，搭配 NVIDIA 為代理 AI（Agentic AI）設計的開放模型Nemotron，可以同時處理影像、聲音和文字，並將資料分析保留在終端，不僅能保障隱私與維持即時反應，更能大幅減少雲端 AI 的工作量，降低使用AI token成本。
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