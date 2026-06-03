黃仁勳加持「親簽名」樺漢新品！　妻女驚喜現身攤位

快訊／12檔飆股「抓去關」 群創、彩晶明起處置到6／17

台股創新高站穩4萬6千點大關，證交所、櫃買中心今（3）日公告新增12檔飆股處置名單，其中面板熱門股群創（3481）、彩晶（6116）雙雙在列，處置期自明（4）日起一路關到6月17日。

聯電慘遭投信重砍居賣超首位！ 00919還有逾43萬張等著殺出

台股今（3日）站穩4萬6關卡，投信雖買超55.72億元，但觀察買賣超標的，晶圓二哥（2303）今居賣超首位，遭砍逾14萬張，由於正逢群益台灣精選高息（00919）換股，估計逾半賣超來自00919，而根據群益投信官網來看，還有逾43萬張聯電待賣。

千億ETF再添一檔！00918淨值創新高 手握國巨、聯電今年漲倍股

台灣ETF市場再寫新記錄，「千億俱樂部」成員再添一名！根據大華銀投信官網，昨（2）日大華優利高填息(00918)淨值達到31.38元，創下上市以來新高，規模強勢突破千億元大關！

台股站上4萬6千點新高！外資續買433億元 買賣超10檔一次看

昨（2）日美股收高，COMPUTEX持續帶動老AI電子股漲勢，金融類股助攻下，今（3）日台股開高走高，終場站上4萬6千點，外資單日買超433.96億元連四買，永豐金（2890）等六檔金融股入列買超前十名個股。

5金控股狠飆！中信金、凱基金雙雙攻漲停 國泰金重回9字頭

資金持續向重量級金融股湧入，雖然金控股王富邦金（2881）攻高後熄火翻黑，但5檔金控股持續發動猛攻，中信金（2891）、凱基金（2883）雙雙收在漲停價位，國泰金（2882）更重返90元俱樂部，最高衝92.5元，刷13年新高。另台新新光金（2887）刷合併來新高、元大金（2885）飆上掛牌以來新高。

台股、台積電雙飆收盤新高 指數大漲901點站穩46K

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲901.85點，以46459.16點作收，漲幅1.98％，成交量14508.77億元。

「老黃投顧」點名Marvell 3檔海外ETF爆衝

受惠輝達執行長黃仁勳於COMPUTEX期間釋出光通訊大廠Marvell（MRVL）有望成為下一家兆美元市值企業，Marvell股價單日強彈30%，刷新歷史新高，觀察成分股，含有Marvell較高比重的海外ETF，包括國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911）、中信美國數據與電力（009819）等三檔，今（3）日漲幅逾半根停板。

老黃開金口Marvell暴漲逾30% 台廠光通訊股8檔亮燈攻頂

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喊Marvell（邁威爾 ）是「下一家兆美元公司」，股價暴漲逾3成，帶動台廠光通訊類股今（3日）全面大漲，光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威（3163）等8檔早盤觸及或攻上漲停。

老牌塑化股滿血復活！3檔漲停 國喬挾特氣題材連拉2根

伊朗評估美國提出停火協議，布蘭特攀高96美元，為改善供需失衡，中國大陸擬關閉超過20年以上、規模小於50萬噸相關石化廠，這也為低迷石化產業注入暖流，今（3）日台苯（1310）、國喬（1312）以及中石化（1314）中低價回神，同步鎖住漲停，而新纖（1409）轉型半導體特化供應，連拉五根漲停，站上30元大關。

華碩靠AI PC需求撿到槍 本土投顧喊「目標價1200元」維持買進

AI題材持續延燒，不只AI伺服器成為品牌廠成長主軸，AI PC也被視為下一波新動能。本土投顧最新報告指出，華碩（2357）受惠輝達推出 RTX Spark，有望帶動新一波AI PC需求，加上AI Server營收爆發成長，維持「買進」評等，目標價上看1200元。