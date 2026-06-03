快訊／12檔飆股「抓去關」　群創、彩晶明起處置到6／17

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

台股創新高站穩4萬6千點大關，證交所、櫃買中心今（3）日公告新增12檔飆股處置名單，其中面板熱門股群創（3481）、彩晶（6116）雙雙在列，處置期自明（4）日起一路關到6月17日。

12檔處置股名單如下：

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倉佑（1568）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.57%

新纖（1409）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達56.55%

華新科（2492）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達26.90%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達62.00 元；今日台灣摩根證券商賣出之比率為38.98%

鴻名（3021）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達59.38%；最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達142.42%；最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達157.77%

麗清（3346）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達38.29%；且今日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之6.03倍

群創（3481）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達28.05%；且今日之週轉率為12.17%；最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達132.03%

彩晶（6116）：20分鐘撮合

原因：本來規定6月1日起5分鐘撮合，但處置期間持續飆漲，延長處置期間至6月17日，分盤交易同步改為20分鐘撮合一次。



彩晶最近6個營業日累積收盤價漲幅達53.12%；最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達156.49%；最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達167.05%

禾瑞亞（3556）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達31.83%；當日週轉率達5.76%

長科*（6548）：5分鐘撮合

原因：全名長華科技，最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達40.78%

榮田（7709）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達34.48%；當日週轉率達6.68%；凱基證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為36.59%

商丞（8277）：10分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達49.9%

聯友金屬-創（7610）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達28.96%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達430元