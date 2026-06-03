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聯電慘遭投信重砍居賣超首位！　00919還有逾43萬張等著殺出

▲聯電，南科，聯華電子 。（圖／記者廖婕妤攝）

▲聯電外觀。（圖／資料圖）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（3日）站穩4萬6關卡，投信雖買超55.72億元，但觀察買賣超標的，晶圓二哥（2303）今居賣超首位，遭砍逾14萬張，由於正逢群益台灣精選高息（00919）換股，估計逾半賣超來自00919，而根據群益投信官網來看，還有逾43萬張聯電待賣。

聯電今日股價下跌11元或7.77%、130.5元作收，成交量達37.18萬張；而00919規模高達5000億元，近期持有聯電高峰在58萬餘張，此次宣布換股要把聯電踼除，本周二起明顯開始調節持股，至今日傍晚公布最新持股張數降至43萬8262張，估計聯電短線迎來賣壓。

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另00919此次大換股，增刪18檔，除了聯電遭淘汰外，陽明、大成鋼、文曄、大聯大、瑞儀與長華*也全上投信前10大賣超。

投信今賣超前10大個股，依序為聯電（2303）14萬693張、陽明（2609）2萬9387張、富邦金（2881）2萬3947張、國泰金（2882）2萬1913張、大成鋼（2027）8447張、文曄（3036）6790張、大聯大（3702）6083張、瑞儀（6176）5548張、元大金（2885）5203張、元華*（8070）5045張。


 

關鍵字： 聯電群益00919台股投信賣超股市分析

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