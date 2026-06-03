南亞科5月營收276.7億元創新高　前5月首破千億元大關

▲南亞科技。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

DRAM大廠南亞科（2408）今（3）日公告5月自結合併營收達276.7億元，月增8.55%、年增730.14%，續創單月歷史新高。累計前5月營收達1022.48億元，不僅首度突破千億元大關，也較去年同期大幅成長649.62%。

南亞科今年營運受惠記憶體市場供需失衡與報價上漲，營收表現持續攀升。其中4、5月合併營收合計達531.6億元，已超越第一季490.86億元水準，顯示第二季營運動能進一步增強。

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市場分析指出，隨著三星電子、SK海力士及美光等三大記憶體原廠將產能優先投入HBM（高頻寬記憶體）產品，傳統DDR4與DDR5供給持續受到排擠，造成市場缺貨情況加劇，帶動DRAM價格與獲利同步走揚，成為南亞科營運成長的重要推力。

南亞科日前於股東會表示，第二季DRAM平均銷售價格（ASP）可望較第一季出現雙位數成長，且高毛利率水準有機會延續至今年底，未來幾季仍可望維持良好獲利表現，至於後續漲幅是否收斂，仍須觀察市場供需變化。

總經理李培瑛指出，DRAM產業正進入結構性轉變階段，市場已逐步擺脫過去高度波動的景況。在AI運算、高速資料傳輸需求持續推升下，記憶體市場目前仍面臨供給不足與價格上漲壓力，預估供需吃緊情況至少將延續至2027年底。

李培瑛也透露，目前公司訂單需求仍高於供給能力，今年無法完全滿足客戶需求，預期明年情況仍將類似。雖然國際三大記憶體廠已陸續提高資本支出，但新增產能貢獻大多要到2028年後才會逐步顯現，短期內供給緊張態勢難以明顯改善。