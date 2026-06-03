科技業機台守護神來到Computex　綠乖乖巡迴展場秀台灣特色文化

▲乖乖總經理簡嘉鋒(中)與創見資訊團隊於COMPUTEX合影。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／台北報導

今年 COMPUTEX 2026，乖乖再度啟動年度「乖乖保庇巡迴」，於 6月3日現身南港展覽館一館，從四樓出發一路前往 plain-me 快閃店，最後巡迴一樓各大展區，將象徵穩定、順利與好運的守護力量帶進展場，也向來自世界各地的科技人士展現台灣科技文化獨特的一面。

全球科技產業的目光再次聚焦台灣，COMPUTEX 2026 不只是新技術與新產品的競技場，更是觀察全球 AI 產業發展的重要指標。從晶片、伺服器到智慧應用，來自世界各地的科技企業齊聚台北，讓台灣再度站上全球科技舞台的核心位置。而在這場世界級科技盛會中，有一個比最新硬體規格更具話題性的台灣特色文化，正持續受到國際參展者關注綠色乖乖。

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乖乖表示，這包看似平凡的零食，多年來被無數科技從業人員視為設備穩定運作的象徵，從機房、資料中心到企業伺服器旁隨處可見，也逐漸成為台灣科技產業最具代表性的文化符號之一。

作為台灣科技產業最具代表性的都市傳說之一，綠色乖乖多年來已成為許多科技公司、資料中心與機房的「標配守護神」。不論是工程師、IT 人員或科技從業者，都曾聽過「設備旁放綠色乖乖，系統就會乖乖運作」的傳說。從產業文化逐漸發展成台灣獨有的科技信仰，乖乖不只是零食品牌，更成為科技圈的重要精神象徵。

今年 COMPUTEX 現場，乖乖保庇巡迴一登場便吸引大批參展民眾駐足拍照，不少國內外科技從業人員紛紛分享自己公司機房裡的「乖乖守護故事」，有工程師笑稱，「機房可以沒有零食櫃，但不能沒有綠色乖乖。」更有海外參展者特地前來朝聖這項聞名國際的台灣科技文化。沿途許多參展廠商更主動邀請乖乖守護團隊到攤位合影，希望將守護能量帶進設備與展區，讓展期間一切運作順利，也讓現場互動氣氛持續升溫。

除了持續守護科技產業，乖乖今年也攜手台灣在地風格品牌 plain-me 推出第三波聯名企劃「plain-me × 乖乖 2026 聯名系列」，將科技圈與辦公桌上的守護文化延伸至生活的各個面向。

本次聯名推出設備、老闆、客戶、愛情、股市、資安、體重與寵物等八大守護主題，多款話題周邊包括象徵祈福與陪伴的平安符系列、每日工作不可或缺的滑鼠墊、辦公室療癒系磁鐵，以及為重要時刻加持好運的幸運原子筆等商品。無論是希望專案順利、客戶穩定合作、股市一路長紅，或是期待感情、寵物與體重管理維持理想狀態，都能找到專屬自己的守護象徵。

乖乖表示，從機房裡的一包綠色乖乖開始，到成為全球科技人認識台灣的重要文化符號，乖乖始終陪伴著台灣科技產業一路成長。透過 COMPUTEX 這座世界級舞台，乖乖不僅傳遞屬於台灣的科技文化，更希望以實際行動支持科技產業發展，與所有科技夥伴攜手前進，讓世界看見台灣科技實力背後那份獨特而溫暖的守護力量。