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台驊近月買賣長榮股票5次　合計獲利4234.8萬元

▲顏益財表示未來台驊可能發展成科技公司。（圖／記者張佩芬攝）

▲顏益財投資股票都是針對自己熟悉的企業。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今(3)日公告賣出長榮(2603)股票1500張，每股平均價格227.39元，交易總金額新台幣341,083仟元，處分利益2642.5萬元。台驊近一個月是5月8日開始買賣長榮股票，至今，共公告買進長榮股票兩次，賣出三次，合計獲利4234.8萬元，還持有長榮股票6500張，現值1,540,500仟元。

台驊創辦人顏益財投資股票都是針對自己熟悉的企業，公司經營海空運承攬業務，其中海運佔比高，因此公司長期投資陽明(2609)與長榮股票，今年貨櫃船運市場運價自5月初開始回升，5月中大漲，台驊充分掌握市場運價走向，開始逢低買進，逢高出售。

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台驊5月8日賣出1500張，平均每股售價211.28元，獲利970萬元；5月15日買進1600張，平均每股買價205.20元；5月20日賣出1400張，平均每股售價212.26元，獲利622.3萬元；5月29日買進1600張，平均每股買價211.13元，加上今日售股，一個月內長榮這支股票共賺進4234.8萬元。

台驊到今年首季為止持有陽明股票約兩萬張，因為多數是長期持有，平均持有成本很低，陽明目前股價偏低，但因法人看好貨櫃船公司未來兩季獲利，台驊接續會不會有買賣動作業界關注。

關鍵字： 台驊近月買賣長榮股票5次獲利4234.8萬元

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