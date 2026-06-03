黃仁勳首度吃辦桌！攜爸媽、愛女現身北流　高喊：我愛台灣員工

▲NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束近兩周訪台行程，3日晚間特別在台北流行音樂中心外舉辦台式「辦桌」流水席，犒賞辛苦的員工與合作夥伴。黃仁勳於晚間7時許抵達現場，父母及女兒也一同現身。他受訪時開心表示，自己過去雖吃過各式各樣美食，但從未體驗過台灣辦桌，這次也是他與父母的第一次。

黃仁勳致詞時展現一貫幽默，笑稱自己現在「每天24小時都在電視上」，連自己都躲不開。他也感謝台灣團隊與供應鏈夥伴在GTC Taipei及COMPUTEX期間的全力支持，並高喊「整個台灣生態系都與我們站在一起」，連續重複3次表達對台灣科技產業的高度肯定。

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談及輝達發展，黃仁勳指出，今年除了AI與GPU核心業務持續成長外，還推出Vera CPU等全新產品線，並成功在乙太網路市場取得領先地位。他強調，輝達正重新定義個人電腦未來，希望透過AI技術打造新世代PC體驗。

晚宴首道菜以充滿喜氣的「花好月圓」登場，濃濃台味十足。黃仁勳最後向員工深情喊話「我愛你們」，並宣布「今晚要盡情吃喝、跳舞」，為這場融合台灣人情味與科技願景的辦桌盛宴揭開序幕。