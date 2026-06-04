遠傳股價創歷史新高首度破百　電信三雄差距逐步縮小

記者蘇晟彥／台北報導

遠傳電信 3日股價創歷史新高，首度突破百元關卡，將逐步趕上台灣大哥大（3045）116塊、中華電信（2412）141塊，同時也是今年電信三雄股價漲幅之冠。對此，遠傳在近年積極佈局數位轉型，今年以3大策略「放大集團綜效、放大服務版圖、放大AI效益」為核心前進，日前股東會也宣布現金股利每股 3.81元，創歷年新高，配發金額成長 7%。

▼遠傳電信在總經理井琪帶領下近年表現出色，3日首次出現股價破百歷史紀錄。（圖／記者林敬旻攝）



遠傳電信股價 3日站上歷史新高、首度突破百元關卡，市場解讀主要反映公司基本面持續轉強，包括遠亞併購綜效逐步顯現，營運規模擴大與成本結構優化等效益持續發酵；同時，遠傳長期推動數位轉型，將AI導入營運與服務核心，新經濟業務成長曲線穩定向上，帶動整體獲利結構持續優化。今年以來，遠傳股價漲幅居電信三雄之冠，反映投資人對公司中長期成長動能的高度認同。

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對此，在今年股東會上，2025年遠傳各項財務指標齊創歷史新高，合併總營收、合併EDITDA和稅後淨利分別為1,103.46億、380.80億元及 137.32億元，現場宣布現金股利每股 3.81元，創歷年新高，配發金額成長 7%。

此外，股東會時由副董事長徐旭平率隊出席，他指出，「大家很愛把電信三雄作比較，今年在各方面遠傳都是勝過其他兩間，我們是第一名」，強調遠傳同時連續三年蟬聯道瓊世界指數（DJBIC）全球電信業第一，未來遠傳要繼續以AI驅動創新升級。