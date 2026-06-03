貿協想用台灣精品福熊釣黃仁勳到科技藝廊　雖未成有讓他駐足與簽名

▲黃仁勳為貿協的台灣精品福熊駐足。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會在COMPUTEX設置的台灣精品「科技藝廊」工作團隊，利用輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳昨(2)日到展場幫供應商站台機會，特別派出貿協吉祥物台灣福熊在他要去的N區入口等候，希望邀黃仁勳順道到科技藝廊看看特製的黃仁勳AI五層蛋糕，未料黃仁勳變更路線，臨時趕到黃仁勳走的紅龍通道外，爭取到黃仁勳駐足，並在福熊穿的台灣精品T-shirt上簽名。

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▲左圖黃仁勳在台灣精品福熊身上簽名；右圖貿協處長李文鉦(右)還為台灣精品的球要到簽名。（圖／貿協提供）

黃仁勳進場的陣仗完全是超級巨星等級，紅龍通道外滿滿的人潮與粉絲，貿協行銷專案處長李文鉦帶著穿上特製皮衣的福熊在場等候，福熊可愛的模樣吸引黃仁勳駐足，還在福熊的額頭上給大動作的經典碰拳，引來現場尖叫連連，影片很快有人上Instagram，李文鉦還為台灣精品的球要到簽名。

黃仁勳都是以碰拳方式與好友或民眾打打招呼。這個動作起源於運動場，後來演變成現代社交、體育甚至商務場合的常見互動，除了具有輕鬆幽默感，碰拳在健康與衛生方面備受推崇。研究顯示，與傳統握手相比，碰拳能減少約90%的細菌與病原體傳播，是極佳的問候替代方案。