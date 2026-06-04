AI教父超Chill！黃仁勳COMPUTEX逛一半「坐地喝台啤」畫面瘋傳

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台再掀「仁來瘋」。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳3日持續展開COMPUTEX 2026供應鏈巡禮，上午接連造訪鴻海、台達電、和碩等合作夥伴展區後，下午再現身技嘉與研華攤位。所到之處都吸引大批媒體與民眾追隨，展館擠得水洩不通，宛如大型追星現場。

席地喝台啤聊AI 簽名力挺技嘉

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其中最吸睛的一幕出現在技嘉展區。黃仁勳停留超過30分鐘，不僅在最新Vera Rubin NVL72機櫃外殼上親筆寫下「LOVE GIGABYTE」，還與剛結束海外客戶拜訪返台的技嘉共同總經理李宜泰直接席地而坐，兩人手拿經典玻璃瓶裝台灣啤酒，一邊暢談AI發展，一邊小酌休息約10分鐘，為充滿科技感的展場增添濃濃台灣味。

▲黃仁勳在COMPUTEX技嘉展區席地而坐，手拿台灣啤酒暢談AI。（圖／網友授權提供）

隨後黃仁勳前往研華攤位參觀，並與董事長劉克振及工作團隊熱情互動、開心自拍，引來現場陣陣歡呼。劉克振透露，雙方交流內容涵蓋AI Factory（AI工廠）及AI代理應用等議題，未來將持續深化合作，推動AI從雲端走向邊緣運算，進一步落實於工業自動化、智慧醫療及城市服務等實際場域。

此次COMPUTEX期間，黃仁勳憑藉超高人氣再度成為全場焦點，從與鴻海董事長劉揚偉一起吃紅豆餅，到在技嘉展區席地喝台啤，每個行程都引發關注，也讓外界看見這位AI教父親民、接地氣的一面。