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全球空箱比例飆升至33%　增加的成本由亞洲出口貨「買單」

▲洛杉磯港估計未來三周貨量不如去年同期。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲空箱比例創歷史新高，增加的成本主要由亞洲出口貨買單。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

丹麥權威航運諮詢機構Sea-Intelligence近日發佈的最新分析報告指出，全球貿易流向的嚴重失衡正在加劇空箱調運規模擴大，創下歷史新高，空箱比例自疫情前的24%提高到目前的33%，船公司為了從歐美等地區運空箱回亞洲，大幅降低運費搶貨，運費的損失只能由去程的貨載「買單」。

因為雙向貨載失衡，全球貨櫃運輸，約有三分之一的貨櫃是空櫃。法國達飛航運本月1日起，地中海港口出口至遠東地區貨載，每箱(20呎櫃)FAK價(均一運費率)145美元，僅約去程運價4.61%，創回程運價新低。

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Sea-Intelligence的統計數據直接揭示了這一結構性危機的嚴重程度。自2019年第一季度以來，全球空箱運輸量增長了約65%，而同期實箱的運輸量僅增長了約17%，全球貨櫃運輸總需求則增長了約40%。

這種巨大的失衡現象，讓航運業正被迫將越來越多的運力投入到沒有實際貨物運送的空箱運輸，加大了船公司的運營成本。隨著空箱運輸規模的不斷擴大，產生的額外成本最終將通過運費體系向市場傳導，並由重貨航段的託運人承擔。

特別是在當前歐美線、中東線等主要出口航線持續出現爆艙、缺箱和運價上漲的背景下，空箱回運效率已成為影響全球供應鏈運行的重要瓶頸。

亞洲是全球最大的出口製造中心，而北美、歐洲等地區則長期保持龐大的進口需求。這種單向貨物流動模式導致大量貨櫃在目的地積壓，船公司不得不投入額外資源將空箱調回亞洲等出口區域，以致出口高運價、回程低運價的兩極化現象持續惡化，且看不到緩解跡象。

關鍵字： 全球空箱比例升至33%增加的成本亞洲出口貨買單

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