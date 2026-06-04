謝金河不認同谷月涵！　直言「台股不會崩盤」但要注意2件事

▲財信傳媒董事長謝金河（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

資深金融分析師谷月涵（Peter Kurz）日前發出重重預警，直言當前台股市場已進入最後末升段，更自曝目前個人投資部位是零持股，呼籲投資人千萬不要賺最後一滴水，小心高檔回落的風險。對此，財信傳媒董事長謝金河不同看法，直言台股不會崩盤，不過提醒投資人要注意2件事。

聚焦成交量與個股基本面

謝金河在臉書發文分析，從個股層面來看，部分飆漲的科技股確實不便宜，但許多蹲在地上的個股其實並不貴，近期也有傳產股突然翻身連拉四個停板。至於市場熱烈討論的巴菲特指標，雖然台灣數據因爲台積電一檔就佔200%而超過500%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，巴菲特指標太高雖代表過熱，卻不一定意味著會崩盤，主要原因在於台灣股市具備足夠龐大的成交量。每天高達1.5兆元的巨額交易量，正是滾動大盤最重要的力量，這也體現了投資人熱衷投資所撐出來的市場動能。

中流砥柱撐大盤

謝金河強調，大盤最重要的中流砥柱是台積電，市場可以依據今年的每股盈餘去推算本益比，是否超漲都能算得出來。此外，從去年第三季開始，包含記憶體與存儲設備等相關個股漲幅驚人，也是今年市場最關鍵的領先指標。

最後他重申，大盤整體方向將會是震盪往上，但個股會自行拉回整理，部分高速成長股甚至可能因爲數據不佳而出現腰斬。因此指數具體漲到多少並非最核心的問題，投資人當前最需要注意的是個人投資組合與資產配置。