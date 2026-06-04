台股46K失守！下殺571點至45887　台積電跌40元至2385

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（4日）以46364.07點開出，指數下跌95.09點，跌幅0.2％。隨後跌勢擴大，下跌571.97點至45887.19點，失守4萬6000點大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到2385元，跌幅1.65％；鴻海（2317）維持平盤至309元；聯發科（2454）上漲55元至4600元；廣達（2382）下跌15元來到402元；長榮（2603）維持平盤至237元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌620.72點或1.21％，收在50687.07點；標準普爾500指數下跌56.1點或0.74％，收7553.68點；那斯達克指數下跌239.92點或0.89％，收在26853.98點；費城半導體指數上漲190.69點或1.39％，收13916.96點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 50687.07 ▼620.72 ▼1.21% S&P500 7553.68 ▼56.1 ▼0.74% NASDAQ 26853.98 ▼239.92 ▼0.89% 費城半導體指數 13916.96 ▲190.69 ▲1.39%

資料來源：證交所