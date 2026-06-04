魏哲家霸氣喊「不會減少員工照顧」　股利、分紅年增3成是驕傲

▲台積電外觀。（圖／資料照）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（4）日舉行股東會，股東關切員工分紅、股利是否會有減少等問題，董事長魏哲家正面回應，強調對股東股利已經有一個原則，就是一直會成長，這個不會改變，員工分紅過去幾年也每年成長3成，這是相當好對我們員工的報償，台積電也會續對社會投入資源，但從來不會減少對員工照顧，對股東的股利也不會減少，希望大家支持。

魏哲家表示，對員工分紅，2023到2024給的分紅增加大概三成，24年到25年又增加三成，去年到今年又有信心會增加三成，這是相當對我們員工相當好的報償，台積電也考量對員工、股東、社會三者之間，台積電要永續經營下去，都要盡到責任，但員工分紅的每年成長3成是沒有天花板的，股東股利也是增加三成。

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另外，對社會的回饋和責任，台積電會對此很驕傲，台積電在這社會上越來越重要，公司用最好的人才，用很多土地水電，也貢獻25%的稅收，因此對社會責任要持續加大，對社會資源投入也會加大，但他從來不認為會減少對員工照顧，每年增加三成的分紅是驕傲的成績，股利也是，希望各位支持這樣的想法。

財務長：不需要拆股

至於股價高漲後，台積電是否考慮股票分割，對此財務長黃仁昭表示，這點台積電研究過，但結論是現在並不需要，因為真的分割後，在流通性、增加股東人數上並沒有顯著影響的好處，原因是台股可以零股交易，他的報價成交價，跟整張交易沒有差很多，主管機關也在考慮調整零股交易的部分，基於此，做分割對這方面幫助沒有很大。

而在股票回購替代股利，黃仁昭表示，他也研究過，結論是可持續性增加股利政策，加上持續獲利成長，保持股價的成長性，對股東是最好回報，目前還是會繼續這樣的股利政策。