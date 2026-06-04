台積電股民拍手叫好！　魏哲家：股價年增1.5倍、現金股利增逾3成

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，一早在舉辦地點新竹喜來登大廳，開始前半小時就已經擠滿等待報到的長長人龍，台積電董事長魏哲家也在股東會開場致詞時，指出台積電股價表現非常亮眼，從去年股東會的股價950元，到昨天股東會前收盤價2425元，一年股價就成長超過1.5倍，讓全場股東掌聲不斷。

▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者高兆麟攝）

魏哲家在股東會開始時，首先感謝股東對公司的支持，過去一年台積電營運成果豐碩，2025年營收與每股盈餘都創歷史新高，股價表現也非常亮眼，從去年股東會時每股950元，到今年股東會前一日收盤價2425元，365天就成長超過1.5倍，同時，現金股利也由去年的18元，提高至今年至少24元，增幅也超過3成。

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▲台積電股東會等待報到的股東。（圖／記者高兆麟攝）



魏哲家表示，謝謝股東長期以來對台積電的支持，讓台積電得以持續創造佳績，未來將持續與股東分享經營成果，提供穩健且持續的投資回報。

魏哲家也指出，現在全球正邁入AI賦能的新時代。AI不只是應用於資料中心，未來更將逐步滲透至PC、智慧型手機、汽車及物聯網等各類終端裝置，帶動半導體需求持續成長。而隨著AI應用快速擴張，台積電領先的製程技術與卓越製造能力的重要性也將持續提升。

魏哲家說，為了因應客戶成長需求，公司未來將持續投入先進技術研發與產能擴充，確保能夠滿足市場需求，同時兼顧股東權益，更強調台積電絕對不會放棄任何業務的機會。

魏哲家指出，台積電對未來數年的成長前景深具信心，公司將持續深化技術領先優勢，並堅持落實企業永續責任與完善公司治理，在追求成長的同時，同時兼顧環境與社會責任。

