面板飆股消風！彩晶20分鐘撮合摜跌停　群創摔逾半根

▲彩晶20分一盤今摜跌停。（圖／翻攝Google Map）

記者巫彩蓮／台北報導

面板股轉型題材加身，群創（3481）、彩晶（6116）兩檔個股短線急漲，於今（4）日同列處置股，群創挫低跌幅逾半根停板，最低來到55.9元，逼近五日線，彩晶因20分鐘一盤處置，股價則是摜殺到20.45元跌停價位。

群創優化老舊產線鎖定FOPLP（扇出型面板級封裝）技術轉型，針對AI、高速運算晶片進行封裝驗證，其chip-first製程已於去（2025）年第二季量產出貨，成為這一波面板股轉型題材代表，股價呈現滾量上攻勢態勢，從5月23.95元，直衝昨（4）日盤中60.5元高點，短線漲幅約1.5倍。

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群創最近6個營業日累積收盤價漲幅達28.05%，最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達132.03%，於今日起至6月17日遭到5分鐘一盤處置，交投急速降温，回測五日線。

彩晶（6116）不遑多讓，股價從5月25日13元左右，上衝到昨日22.7元，漲幅達74%，連續三次達到證交所注意股標準，成為「二次處置」股，自今日起至6月17日，每20分鐘一盤，今日則是摜壓到20.45元跌停價位，9點50分跌停委賣有1.1萬張。