反擊酸民！阮慕驊公開4張對帳單「台股賺逾2000萬」：歡迎來酸

▲財經專家阮慕驊。（資料照／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

受惠於人工智慧（AI）題材，台股表現強勢，不過，財經專家阮慕驊選擇賣出約三分之一持股，其中也包含部分核心持股部位。只是此舉卻被部分網友開酸，這讓阮慕驊決定正式反擊，他貼出了對帳單，直呼「比我強，來酸我，沒問題」。

阮慕驊貼出對帳單反擊酸民

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阮慕驊在臉書粉專上發文正式反擊，看到網友酸自己，他強調要了解他的看法，必須長期且全面的追蹤，而不是只聽自己想聽的，或者以偏概全。他也貼出自己的對帳單，透露這只是他多個帳戶中的四個，損益分別是569萬、253萬、578萬、653萬，加起來超過2000萬。

「歡迎來酸！」阮慕驊說，這是他今年以來賺進、入袋的帳單，不含息收和帳上獲利，如果有網友想酸他，請拿出對帳單，如果「比我強，來酸我，沒問題」。阮慕驊也在留言處表示，「就公開這些就好，免得嚇到酸民」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「太厲害了！我比較訝異的是慕驊哥的等級竟然還要買零股」、「慕驊哥，你實在是太強了啦！我們支持你打臉酸民」、「比你強的通常沒空酸你」、「有對帳單就給讚」、「請收下我的膝蓋」、「阮大哥無須理會酸民，我們開心賺我們的」。