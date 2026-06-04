台積電魏哲家看馬斯克計畫蓋Terafab　僅笑回三字「祝福他」

▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，有股東在發言時，指出他認為台積電的客戶都賺很大，希望公司勇敢漲價，對此董事長魏哲家則表示，台積電是永續經營的公司，不希望像記憶體公司一樣突然漲價，另外，針對股東提問，提到特斯拉執行長馬斯克打算蓋Terafab競爭，魏哲家只說，他的結論只有一個，「祝福他」，讓全場大笑。

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▲特斯拉執行長馬斯克因打算蓋晶圓廠「Terafab」，獲得台積電董事長魏哲家的祝福。（圖／路透）

也有股東在會中提到，英特爾作為競爭對手，是否應該加強保護營業秘密或特別對待處理，魏哲家說，英特爾到現在還是台積電的前十大客戶，在他的眼光中，他是我的客戶，「我要賺他的錢」，這是重點，當然也要保護台積電的技術跟資訊，但這就跟美國政府沒什麼關係，競爭部分，台積電三、四十年來沒缺乏過競爭，而且台積電一直贏，以後也會是如此。

至於英特爾封裝技術是否是挑戰，台積電技術主管則回應，那也是另一種選擇，但台積電目前做的最好，也不怕挑戰。

也有股東提問，想了解南京廠的營運風險，魏哲家回應，台積電每個廠在當地，都獲得當地政府支持，要設廠的時候，第一考慮的是客戶要求，第二是市場的需求，第三是有當地政府支持，第四是要營運有效率，除此之外沒有其他考量，至於在當地競爭下戰略定位，台積電每個廠都在進步，南京廠也在進步，對於資產減損風險，魏哲家表示，他不認為有什麼風險，每個廠獲得當地政府支持，在南京是這樣，美國也是，日本也是這樣，在台灣台積電也獲得政府的最大支持，對此他心存感激。

股東也追問，是否有可能會有不可抗力事件發生導致資產減損，魏哲家則說，他不認為會發生，所以這個問題就到此為止。