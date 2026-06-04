4金控發威！國泰飆金控成立來新高　元大金連日刷天價

▲凱基金股價創25年新高。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（4日）拉回整理，電子股大幅度修正拉回，金融股撐盤，國泰金（2882）創金控成立以來新高，元大金（2885）歷史高點，台新新光金（2887）合併後新高，凱基金飆8%，續創25年高點，帶動金融股類股指數再攻頂，站上2926.17點。

大型高股息ETF進行大換股，凱基金（2883）、統一證（2855）同列新增成分股，今（4）日股價續強，凱基金勁揚逾9%，上攻到28.15元，創下2001年7月以來新高，到11點20分成交量為30萬張，居上市成交量第二大個股，統一證漲幅逾半根停板，創58.2元新高。台新新光金（2887）漲幅逾3%，來到29.4元，成交量14萬多張，居上市成交量第八大個股。

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資產規模達5000億元、群益台灣精選高息（00919）進行18檔成分股增刪換股作業，在金融股持股新增凱基金、統一證、中租-KY（5871）、裕融（9941）等四檔成分股，踢除群益證（6005）。

大型高股息ETF建立持股部位，凱基金延續昨日漲停氣勢，今日大漲逾9%，上攻28.15元新高，股價創25年來新高，其前4月稅後盈餘達176億元，每股盈餘（EPS）1.04元，若加計已實現與未實現股票處分利益，調整後獲利更高達375億元，EPS 2.21元，法人看好凱基金各子公司獲利成長表現，目標價由25元調升至29.5元。

台新新金挾著法說會行情，股價連四紅，上攻到29.4元，創下2005年3月以來新高，兆豐金（2886）、華南金（2880）兩檔官股金控，漲幅達2%。

統一證因證券經紀、ETF發展飛速成長被納入成分股，今日漲幅逾半根停板，創下58.2元新高，證券業龍頭元大金（2885）漲幅逾2%，再創65.2元新高。

