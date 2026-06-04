金融指數刷新高　一文看5檔高含「金」量ETF績效表現

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今（4）日台股漲多拉回，轉資轉進大型金控股，國泰金（2882）、元大（2882）股價創下金控成立以來新高，金融類股指數站上2926點，統計88檔台股ETF中，群益台灣精選高息(00919)、國泰股利精選30(00701)、復華富時高息低波(00731)、元大MSCI金融(0055)、永豐優息存股(00907)共有五檔持有金融股三成以上。

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市場法人表示，金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，亦兼具賺價差優勢，00919今年來含息績效上漲42.04%，為金融股持股達三成以上五檔ETF表現最佳者，相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

00919甫公布成分股異動，在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局，以提供長期穩健的高息收組合。市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。以00919最新的40檔成分股來看，金融股整體權重將從目前40%左右的占比進一步提高。

將涵蓋完整的五大壽險金控：國泰金、富邦金（2881）、台新新光金（2887）、中信金（2891）、凱基金（2882），加上在證券經紀與ETF發展飛速成長的統一證（2855）以及租賃產業的中租-KY（5871）與裕融（9941），波動度相對穩定，成份股特性更加適合長期存股。

00919公布的第13次配息期前公告預估配發金額為1元，係癬連續第二季創新高，本次除息日為6月16 日，參與除息最後買進日為6月15日，配息發放日為7月13日。