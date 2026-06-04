亞太AFACT20國會議將在台南舉行　黃偉哲與該會主席許添財開預備會

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▲亞太AFACT 20國會議與國際論壇將在臺南舉行，市長黃偉哲親自到台北與AFACT主席許添財討論接待與維安服務事宜。(圖／商研院提供)

記者張佩芬／台北報導



亞太貿易便捷化及電子商務理事會(AFACT)將於6月23日至27日在台南舉辦第44屆期中理事會議暨國際論壇。本次盛會預計吸引來自約14個國家、逾60位代表與專家，展現高度國際關注，台南市長黃偉哲昨(3)日下午親自與AFACT主席，前台南市長，現任財團法人商業發展研究院董事長許添財討論接待與維安服務事宜。

論壇主題聚焦「數位與綠色雙軸轉型及國際合作」，將匯集聯合國UN/CEFACT前主席、副主席及多位國際專家，涵蓋數位產品護照、關鍵礦物追溯、觀光資訊標準等重要議題。此舉不僅深化亞太及歐美區域合作，也突顯台灣在全球數位經貿與永續發展的重要角色與價值。

AFACT具聯合國經濟及社會理事會正式諮詢地位，並與UN/CEFACT簽署合作備忘錄，能推薦專家參與聯合國論壇，地位舉足輕重。台南市憑藉科技與文化優勢，為AFACT首選的舉辦地點城市，吸引各國代表團踴躍參與。

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市長黃偉哲與AFACT現任主席，也是他尊稱為前輩的前台南市長許添財會晤時表示，台南將再度以最佳接待與維安服務，展現台灣文化軟實力與國際級友善城市之誠摯與優勢。