台積電最後1單6272張踹至2385元　台股收跌781點同寫今日最低

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌781.7點，以45677.46點作收，為今日最低，跌幅1.68％，成交量1兆2388.14億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌95.09點開出，指數開低走低，盤中最高達46364.07點，最低45677.46點，終場收在45677.46點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到2385元，寫今日最低，全日跌幅1.65％；鴻海（2317）下跌16元至293元；聯發科（2454）下跌115元至4430元；廣達（2382）下跌13元來到404元；長榮（2603）下跌1元至236元。
今天漲幅前5名個股為立萬利（3054）上漲7.6元，漲幅10％；力山（1515）上漲2.3元，漲幅10％；寶徠（1805）上漲1.1元，漲幅10％；和桐（1714）上漲1.1元，漲幅10％；中纖（1718）上漲0.88元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為鴻名（3021）下跌4元，跌幅10％；仁寶（2324）下跌4.7元，跌幅9.99％；森崴能源（6806）下跌0.69元，跌幅9.93％；彩晶（6116）下跌2.25元，跌幅9.91％；宏��（2353）下跌4.3元，跌幅9.91％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|立萬利（3054）
|83.6
|▲7.6
|▲10.0％
|力山（1515）
|25.3
|▲2.3
|▲10.0％
|寶徠（1805）
|12.1
|▲1.1
|▲10.0％
|和桐（1714）
|12.1
|▲1.1
|▲10.0％
|中纖（1718）
|9.68
|▲0.88
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|鴻名（3021）
|36.0
|▼4.0
|▼10.0％
|仁寶（2324）
|42.35
|▼4.7
|▼9.99％
|森崴能源（6806）
|6.26
|▼0.69
|▼9.93％
|彩晶（6116）
|20.45
|▼2.25
|▼9.91％
|宏��（2353）
|39.1
|▼4.3
|▼9.91％
資料來源：證交所
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