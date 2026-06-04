黃仁勳掀台韓AI戰！ 魏哲家嗆對手：追台積電還在做夢

輝達執行長黃仁勳傳出結束在台行程後，下一站將前往韓國，引發台韓AI供應鏈競爭話題；台積電韓國對手也傳出「10年後超車台積電」聲音。對此，台積電（2330）董事長魏哲家今（4）日在股東會後受訪時直球回應，黃仁勳到韓國，是因為輝達需要記憶體，但若談到邏輯晶片，最大基地仍在台灣。他更直言，對手10年前就喊過10年後要追上台積電，現在又喊下一個10年，「我只覺得他做夢」。

魏哲家哀怨「AI會爆不早講」 曝黃仁勳答案笑翻全場

AI需求爆發，讓台積電（2330）先進製程產能持續供不應求。台積電董事長魏哲家今（4）日在股東會上談到AI浪潮時笑說，人工智慧發展速度超乎預期，連他也曾忍不住問輝達執行長黃仁勳，「你那麼聰明，為什麼不跟我講？」沒想到黃仁勳也回說，「我也不知道。」幽默對話讓現場氣氛相當輕鬆。

台積電又被抓出來講！魏哲家揭AI晶片荒真相 4大瓶頸「到處都是」

AI需求爆發，全球先進晶片產能供不應求，台積電（2330）也頻頻被外界點名是AI供應鏈瓶頸。台積電董事長魏哲家今（4）日在股東會上直球回應，AI發展速度太快，整個生態系都應變不足，瓶頸不只在台積電，而是從電力、晶片、設備機台到上游供應鏈「到處都是」。

魏哲家霸氣喊「不會減少員工照顧」 股利、分紅年增3成是驕傲

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（4）日舉行股東會，股東關切員工分紅、股利是否會有減少等問題，董事長魏哲家正面回應，強調對股東股利已經有一個原則，就是一直會成長，這個不會改變，員工分紅過去幾年也每年成長3成，這是相當好對我們員工的報償，台積電也會續對社會投入資源，但從來不會減少對員工照顧，對股東的股利也不會減少，希望大家支持。

魏哲家喊「分紅不是應該拿到的」 曝公司要兼顧3方平衡

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）近期爆出員工分紅爭議，台積電除緊急啟動內部溝通外，董事長魏哲家今（4）日在股東會也直球對決。他強調，台積電表現很好，員工分紅也很好，但這不代表分紅就是「應該要拿到的」，公司必須同時兼顧員工照顧、股東回饋與社會責任三方平衡。

台積電最後1單6272張踹至2385元 台股收跌781點同寫今日最低

台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌781.7點，以45677.46點作收，為今日最低，跌幅1.68％，成交量1兆2388.14億元。

老AI熄火！宏碁、仁寶雙觸跌停 緯創摔9%

受到博通（Broadcom）財報展望不如市場預期影響，老AI股今（4）日出現回檔，宏碁（2353）、仁寶（2324）盤中雙觸及跌停，緯創（3231）跌逾9%，英業達（2356）也跌逾7%。

金融指數刷新高 一文看5檔高含「金」量ETF績效表現

今（4）日台股漲多拉回，轉資轉進大型金控股，國泰金（2882）、元大（2882）股價創下金控成立以來新高，金融類股指數站上2926點，統計88檔台股ETF中，群益台灣精選高息(00919)、國泰股利精選30(00701)、復華富時高息低波(00731)、元大MSCI金融(0055)、永豐優息存股(00907)共有五檔持有金融股三成以上。

4金控發威！國泰飆金控成立來新高 元大金連日刷天價

台股今（4日）拉回整理，電子股大幅度修正拉回，金融股撐盤，國泰金（2882）創金控成立以來新高，元大金（2885）歷史高點，台新新光金（2887）合併後新高，凱基金飆8%，續創25年高點，帶動金融股類股指數再攻頂，站上2926.17點。

台積電魏哲家看馬斯克計畫蓋Terafab 僅笑回三字「祝福他」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，有股東在發言時，指出他認為台積電的客戶都賺很大，希望公司勇敢漲價，對此董事長魏哲家則表示，台積電是永續經營的公司，不希望像記憶體公司一樣突然漲價，另外，針對股東提問，提到特斯拉執行長馬斯克打算蓋Terafab競爭，魏哲家只說，他的結論只有一個，「祝福他」，讓全場大笑。