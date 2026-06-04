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2026永慶誠實徵文台南投稿增逾五成　黃偉哲勉勵學子以誠實為力量

2026永慶誠實徵文台南投稿增逾五成 黃偉哲勉勵學子以誠實為力量（圖／永慶慈善基金會提供）

▲2026年永慶誠實徵文台南市頒獎典禮登場，共有105位學生獲獎。（圖／永慶慈善基金會提供，以下同）

財經中心／綜合報導

2026年第四屆「埋下誠實的種子—永慶誠實徵文比賽」台南區頒獎典禮5/31於國立台南大學音樂廳舉行，今年台南市吸引超過1600件作品投稿，96所國中小學響應，投稿數較去年大幅成長53％，展現南瀛校園對誠實教育的高度重視。

活動現場邀請獲獎學生與家長共享榮耀時刻，台南市市長黃偉哲、台南市教育局副局長楊智雄、永慶慈善基金會董事長趙怡，及永慶房屋集團加盟事業處董事長劉炳耀與永慶加盟品牌台南區經管會等代表皆受邀出席，肯定學生以文字展現對誠實品德的理解與反思。

2026永慶誠實徵文台南投稿增逾五成 黃偉哲勉勵學子以誠實為力量（圖／永慶慈善基金會提供）

台南市長黃偉哲頒獎2026年第四屆永慶誠實徵文獲獎同學。

黃偉哲市長致詞表示，他一路見證永慶房產集團堅持在「誠實」的基礎上促成不動產交易，這非常重要。也感謝永慶慈善基金會與永慶加盟四品牌的支持，將誠實徵文比賽帶進台南，台南市作為文化古都，希望全體市民、乃至於政府官員，都能把誠實作為核心品格。

趙怡董事長也指出，最好的品德教育是「潤物細無聲」，孩子的養成需要家庭與學校在日常生活中共同地引導與積累；而誠實徵文比賽恰好成為親子、師生共同討論誠實價值的契機。本屆台南市投稿件數大幅成長，不僅看見學生願意敞開心扉、傳遞所感所受，更體現社會對誠實教育的重視正持續擴大。

2026永慶誠實徵文台南投稿增逾五成 黃偉哲勉勵學子以誠實為力量（圖／永慶慈善基金會提供）

▲永慶慈善基金會董事長趙怡為誠實徵文頒獎典禮致詞。

今年得獎作品中，不少學生從自身生活經驗為出發點，描寫面對錯誤、壓力與選擇時的真實心境，內容真摯，深獲評審肯定。獲得國小中年級組第一名的麻豆國小示予佾，從漫畫英雄的形象切入，將「誠實」化作內在超能力，描繪心中「誠實小英雄」的獨特性，展現面對自我的勇氣與積極向上的人生態度。

「那一刻，我選擇誠實」是國小高年級組的命題，獲得第一名的文元國小張君禎，作品取材自校園中常見的勞動服務與無心非禮事件，利用感官描寫與具象化的譬喻，刻畫出「隱瞞與坦白」間的天人交戰，從單純的「不說謊」，將誠實的內涵昇華為「對自身輕率行為負責」的成長體悟，極具層次且引人共鳴。

國中組第一名新東國中沈子珅則藉歷史典故，強調誠信不僅是個人修養，更是治國平天下的重要根本；接著再將視角拉回日常生活，描繪父親誠實歸還商家多找的零錢後，收穫對方的長期信賴與優待服務的生活故事，說明誠實是待人處世的立身根本。

除表揚獲獎學生外，永慶慈善基金會也特別頒發獎學金給投稿件數最多及獲獎人數最多的學校，感謝並鼓勵各校持續深耕誠實品德教育與寫作教育。永慶房產集團長期堅持「先誠實 再成交」的經營理念，深信誠實是社會得以良善運作的關鍵，未來亦將持續善盡社會責任，贊助永慶慈善基金會，從校園與家庭出發，讓誠實種子在孩子心中萌芽。

第四屆永慶徵文比賽完整得獎名單可見官網：https://event.udn.com/yccontest2026/winnerlist/

2026永慶誠實徵文台南投稿增逾五成 黃偉哲勉勵學子以誠實為力量（圖／永慶慈善基金會提供）

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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