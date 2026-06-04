用文字談誠實　永慶加盟經管會攜手校園推動品格教育

▲台南市96所國中小學響應永慶誠實徵文，展現永慶加盟四品牌嘉南區經管會深耕地方的具體成果。（圖／永慶慈善基金會提供，以下同）

財經中心／綜合報導

由永慶慈善基金會主辦的「埋下誠實的種子—永慶誠實徵文比賽」，自2023年開辦以來，累計突破3萬件投稿作品，徵件範圍更擴展至台北、新北、竹苗、大台中、台南與高雄六大區域。

本屆徵文在台南獲得熱烈響應，共96所國中小學響應參與，投稿達1600件，較去年成長幅度逾五成，除彰顯校園對品格教育的用心外，也反映永慶房產集團加盟四品牌台南區經營管理委員會長期投入地方教育與公益，逐步讓「誠實」成為社會共同重視的價值。

▲台南區永慶誠實徵文頒獎典禮，邀請台南市新化區那拔國小曼陀林樂團開場表演。

市長親自頒獎！勉勵105位獲獎學生

台南區頒獎典禮於5/31在國立台南大學音樂廳盛大登場，現場包括台南市市長黃偉哲、台南市教育局副局長楊智雄、永慶慈善基金會董事長趙怡，以及永慶房屋集團加盟事業處董事長劉炳耀與永慶加盟四品牌台南區經管會等代表皆受邀出席，共同見證孩子受獎的榮耀時刻。

「讓誠實品格成為孩子一生最重要的資產，是我們對台南這座城市的具體回饋。」有巢氏房屋暨台慶不動產經管會會長謝旺瑋表示，經管會多年來持續投入地方公益，除了捐贈上千件導護背心，也大力支持在地學校社團，陪伴孩子在更安全、正向的環境中成長。透過徵文比賽，也讓誠信觀念從校園逐步深化至家庭與社會。

▲有巢氏房屋暨台慶不動產經管會會長謝旺瑋頒獎獲獎學生。

永慶加盟四品牌經管會為台南投入資源

永慶不動產暨永義房屋嘉南區經管會會長蔡武霖提到，房仲工作看似是交易服務，更有回饋社會的責任，因此經管會除了深耕在地市場，也長期投入公益與教育，希望將誠實精神向下扎根。

蔡武霖也特別感謝台南市教育局的指導，讓孩子在潛移默化中培養良好的誠實品德，共同打造美善的教育環境。當越來越多孩子願意透過文字反思生活中的選擇與價值判斷，越來越多家長與老師願意陪伴引導，那誠實就不僅是口號，而是深植於孩子心中的種子。

5校獲頒誠實教育獎學金 建興國中投稿最多

本次徵文比賽獲得學校迴響，台南市三分之一的國中小學皆有參賽，有5間學校因獲獎人數名列前茅，再獲永慶慈善基金會頒發「誠實教育績優獎學金」，包含建興國中、崇學國小、佳里國小、蚵寮國小及復興國中。

其中，建興國中投稿件數高達486件、共11位同學獲獎，再獲「誠實教育推廣獎學金」，為投稿與獲獎人數最多的學校。而北門區的蚵寮國小，全校僅60多位學生卻繳出10件投稿、7位學生獲獎的亮眼成績，令人驚豔。

品格教育需要長期耕耘，永慶慈善基金會持續攜手地方教育單位，推動徵文比賽與公益活動，期待孩子能在思考、書寫的過程中，將「誠實」內化為人生重要的態度與選擇。

▲建興國中為第四屆永慶誠實徵文台南市投稿與獲獎人數最多的學校。

▲本屆永慶誠實徵文比賽台南區，建興國中、崇學國小、佳里國小、蚵寮國小與復興國中獲頒誠實教育績優學校。

第四屆永慶徵文比賽完整得獎名單可見官網：https://event.udn.com/yccontest2026/winnerlist/