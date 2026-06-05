記憶體毛利率80%魏哲家好羨慕！　「但台積電不會突然漲4倍」

▲台積電董事長魏哲家。（圖／台積電提供）

記者高兆麟／新竹報導

AI需求爆發，先進製程產能持續吃緊，外界也關注台積電（2330）是否會趁供需緊俏大幅漲價。台積電董事長魏哲家4日在股東會後受訪時談到成本與價格問題時表示，台積電是可靠的公司，不會像記憶體市場一樣突然大漲價格。他幽默表示，自己很羨慕記憶體80%的毛利率，「但台積電不會突然漲客戶4倍」。

魏哲家表示，AI需求快速爆發，讓先進晶片供應鏈面臨龐大壓力，但即使市場需求強勁、產能吃緊，台積電仍會以長期合作與永續經營為優先，不會因短期供需變化，就對客戶突然大幅漲價。

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談到價格與毛利率，魏哲家指出，台積電是可靠的公司，不會像記憶體一樣突然漲價數倍。他笑說，自己確實很羨慕80%的毛利率，但台積電不會這樣做。

魏哲家強調，信任是長時間建立的，客戶對台積電很忠誠，而要離開台積電對客戶來說，也是非常痛苦的事。因此台積電更要讓客戶知道，公司不會在需求強勁時突然把價格大幅調高。

他直言，雖然很喜歡高毛利率，但台積電追求的是合理且永續經營，而不是短期暴利，「我要客戶知道我不會突然漲他4倍。」

魏哲家也表示，台積電與客戶之間不是單純買賣關係，而是長期合作與共同成長。即使AI浪潮讓需求超乎預期，公司仍會用穩健方式面對價格、成本與產能安排。

他強調，台積電要建立的是長期信任，希望未來台積電董事長站在同樣位置時，也能講出一樣的話，也就是公司會持續以合理、可靠、永續的方式經營。