黃仁勳掀台韓AI戰！　魏哲家嗆對手：追台積電還在做夢

▲台積電董事長魏哲家。（圖／台積電提供）

記者高兆麟／新竹報導

輝達執行長黃仁勳傳出結束在台行程後，下一站將前往韓國，引發台韓AI供應鏈競爭話題；台積電韓國對手也傳出「10年後超車台積電」聲音。對此，台積電（2330）董事長魏哲家今（4）日在股東會後受訪時直球回應，黃仁勳到韓國，是因為輝達需要記憶體，但若談到邏輯晶片，最大基地仍在台灣。他更直言，對手10年前就喊過10年後要追上台積電，現在又喊下一個10年，「我只覺得他做夢」。

魏哲家表示，外界看到黃仁勳前往韓國，可能會聯想到韓國在AI供應鏈中的重要性，但必須分清楚不同產業環節。他指出，黃仁勳赴韓是因為輝達需要記憶體，而目前記憶體生產最多的地方就是韓國，這也是韓國半導體產業的強項。

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不過魏哲家強調，若談到邏輯晶片，最大基地仍是在台灣，而且台灣不只有晶圓製造，後面還有一整串完整生態系，包括封裝、組裝、組裝廠等，這些都是台灣數十年累積下來的成果。

魏哲家指出，AI供應鏈並不是單靠某一項技術就能建立，而是需要長時間累積完整產業聚落。他直言，這套生態系「不是韓國可以複製的」，從封裝到組裝，再到後段組裝廠，都是台灣多年建立起來的優勢。

他也強調，外界有時會擔心台積電赴海外設廠後，是否會削弱台灣半導體優勢，但魏哲家認為，即使部分產能搬到國外，真正研發仍在台灣，一開始大量生產也會在台灣。

魏哲家表示，台灣在AI供應鏈上具備明顯優勢，其他國家要競爭並不容易。他指出，台積電的領先不只是單一製程技術，而是整個產業鏈共同支撐，這也是為什麼其他國家難以在短時間內追上。

談到競爭對手喊出未來10年追上台積電，魏哲家更直接表示，對手10年前就曾說10年後要趕上台積電，如今10年過去，現在又說再過10年要追上台積電，讓他只覺得是在「做夢」。

魏哲家也提到，南韓近期也出現分紅相關討論，但若以DRAM產業來看，部分廠商過去5年的營業利益合計，可能是「虧四年、賺一年」，相較之下，台積電則是每一年持續成長。他強調，台積電看的是長期永續經營，而不是短期獲利波動。

魏哲家表示，台積電近年員工分紅連續3年增加約3成，也會持續與員工溝通，希望同仁從長期角度看公司發展。他也指出，公司同仁有高比例本身也是股東，希望台灣人能共同享受台積電成功的成果。

魏哲家強調，台灣半導體供應鏈是數十年累積的結果，不是其他國家幾年內就能趕上。面對全球競爭，台積電仍會持續投資研發、擴大產能，並把最核心的技術與量產能力留在台灣。