魏哲家哀怨「AI會爆不早講」　曝黃仁勳答案笑翻全場

▲台積電董事長魏哲家（圖右)自爆曾問輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（圖左）AI需求炸裂為何不早講。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／新竹報導

AI需求爆發，讓台積電（2330）先進製程產能持續供不應求。台積電董事長魏哲家今（4）日在股東會上談到AI浪潮時笑說，人工智慧發展速度超乎預期，連他也曾忍不住問輝達執行長黃仁勳，「你那麼聰明，為什麼不跟我講？」沒想到黃仁勳也回說，「我也不知道。」幽默對話讓現場氣氛相當輕鬆。

魏哲家在股東會後表示，人工智慧發展出乎意料，短短3年時間就出現驚人成長，連台積電也無法事先完全預測。他指出，這波AI需求幾乎都湧向台積電，公司並沒有刻意控制產能或踩煞車，而是全力支援客戶需求。

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外界關注，台積電是否刻意放慢擴產腳步，避免AI產業出現泡沫。對此，魏哲家直言，「我盡量加大力道要給客戶，不然他們要翻臉了！」他強調，台積電不是不想給，而是AI需求來得太快，整個供應鏈都來不及反應。

談到AI發展瓶頸，魏哲家引用黃仁勳說法指出，第一是電力，第二是足夠的晶片。不過晶片供應並不是只有台積電，還包括記憶體、散熱、封裝等不同環節，每一段都可能成為限制AI發展速度的關鍵。

魏哲家表示，台積電會盡量努力讓自己不要成為瓶頸，但以目前客戶需求強度來看，「今天是不是瓶頸，或許有一點」，因為客戶要求太高，而台積電能支援的量仍有限。

他進一步指出，AI需求突然爆發，讓所有生態系都應變不足，不只台積電是瓶頸。台積電要買機台，機台本身也是瓶頸；機台供應商也會認為，他們背後的供應商才是真正瓶頸。他直言，「瓶頸到處都是，只是他們不太講話，但台積電比較常被抓出來講。」

魏哲家也提到，台積電目前正積極擴產，台灣已有十幾個工地正在進行，也會請客戶到現場了解實際進度。他強調，台積電沒有踩煞車，而是盡力增加生產量，因為客戶需求實在太高。

至於客戶需求是否真的這麼強，魏哲家坦言，台積電雖然相信客戶，但仍會進行查核，不只問客戶，也會再詢問客戶的客戶。不過他也幽默表示，這樣是否一定有用，「才怪！」顯示在AI快速變化下，需求能見度仍充滿不確定性。

魏哲家強調，AI發展超乎所有人預期，即使是黃仁勳也無法事先預料會如此快速爆發。台積電能做的，就是持續擴產、支援客戶，並努力讓公司不要成為AI供應鏈中的最大瓶頸。