台積電又被抓出來講！魏哲家揭AI晶片荒真相　4大瓶頸「到處都是」

▲圖中為台積電董事長魏哲家。（圖／台積電提供）

記者高兆麟／新竹報導

AI需求爆發，全球先進晶片產能供不應求，台積電（2330）也頻頻被外界點名是AI供應鏈瓶頸。台積電董事長魏哲家今（4）日在股東會上直球回應，AI發展速度太快，整個生態系都應變不足，瓶頸不只在台積電，而是從電力、晶片、設備機台到上游供應鏈「到處都是」。

AI太快爆發 魏哲家：客戶快翻臉了

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魏哲家表示，人工智慧發展出乎意料，短短3年時間就出現驚人變化，需求來得又快又猛，幾乎所有需求都湧向台積電。他強調，台積電並沒有刻意控制產能，也沒有為了避免泡沫而踩煞車，反而是盡可能加大供應力道，「我盡量加大力道要給客戶，不然他們要翻臉了！」

魏哲家指出，AI發展要能持續推進，第一個關鍵是電力，第二個則是足夠的晶片。不過晶片供應並非只有台積電一家公司能決定，還牽涉記憶體、散熱、封裝等多個環節，只要其中一段跟不上，就可能成為整體供應鏈瓶頸。

4大瓶頸曝光 電力、晶片、機台、上游全卡

他進一步點出，AI供應鏈目前至少有4大瓶頸，包括電力供應、晶片產能、設備機台，以及設備商背後的上游供應鏈。魏哲家說，台積電當然希望自己不是瓶頸，但面對客戶需求暴增，「今天是不是瓶頸，或許有一點」，因為客戶要求太高，公司能支援的量仍有限。

魏哲家表示，台積電已經全力擴產，台灣目前有十幾個工地正在進行，公司也會請客戶到現場了解進度。他強調，台積電不是不擴產，也不是說了不做，而是AI需求突然爆發，讓整個生態系都來不及反應。

魏哲家直言，外界常把供應瓶頸焦點放在台積電身上，但事實上每一個環節都有壓力。台積電要買機台，機台本身就是瓶頸；設備供應商也會認為，他們背後的供應商才是瓶頸。他說，「瓶頸到處都是，只是他們不太講話，但台積電比較常被抓出來講。」

至於客戶需求是否真的這麼高，魏哲家坦言，台積電雖然相信客戶，但仍會進行查核，不只問客戶，也會進一步詢問客戶的客戶。不過他也幽默表示，這樣是否一定有用，「才怪！」因為AI需求變化太快，沒有人能百分之百精準預測。

魏哲家也強調，台積電會持續努力讓自己不要成為AI供應鏈瓶頸，但公司仍會堅持合理、永續經營。他表示，台積電是可靠的公司，不會因為市場供需吃緊就突然大幅漲價，信任是長時間建立的，台積電也要讓客戶知道，公司不會在需求強勁時任意調高價格。