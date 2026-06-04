魏哲家喊「分紅不是應該拿到的」　曝公司要兼顧3方平衡

▲台積電董事長魏哲家（圖中）今日股東會上直球對決員工分紅爭議。（圖／台積電提供）

記者高兆麟／新竹報導

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）近期爆出員工分紅爭議，台積電除緊急啟動內部溝通外，董事長魏哲家今（4）日在股東會也直球對決。他強調，台積電表現很好，員工分紅也很好，但這不代表分紅就是「應該要拿到的」，公司必須同時兼顧員工照顧、股東回饋與社會責任三方平衡。

魏哲家表示，台積電對員工照顧不遺餘力，因為公司成果都是同仁努力做出來的。他指出，台積電員工分紅已連續多年維持高度成長，2023年反映2024年的員工分紅增加約30%，2024年到2025年也增加約30%，對於2025年到2026年，他也有信心再次超越30%的增長幅度。

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不過魏哲家也說，台積電規模愈來愈大，社會責任也應該跟著加重。他指出，台積電市值占台灣市場比重相當高，繳稅金額也接近全台四分之一，「我們認為繳稅是應當的，我們也用掉很多社會資源。」

魏哲家進一步說明，台積電用電量約占全台10%，每度電費都是以相對高的價格支付，也等於協助分擔民生用電成本。他表示，台積電過去20年規模尚未如此龐大，但如今收入與生意越來越好，就應該增加對社會的貢獻。

針對員工分紅爭議，魏哲家強調，公司會與同業及台灣其他企業比較，台積電不論在薪資或分紅上都屬於佼佼者。他說，員工分紅連續3年都有約3成增加，股東回饋也同步提升，股利與股價表現都讓市場看得見。

魏哲家表示，台積電要兼顧的是三方平衡，包括員工、股東與社會。他指出，很多台積電員工本身也是股東，同時也是社會一分子，因此照顧員工其實也等於照顧股東與社會，「員工也是股東，也是社會一份子，照顧員工就等於照顧三者。」

魏哲家也提到，網路上雖然出現部分情緒性發言，但經過內部溝通後，許多員工可以接受，股東也能接受。他希望未來社會也能理解，台積電在成功之後，必須把責任放得更大。

他並以工安為例指出，台積電過去可能認為工程外包後責任由承包商負責，但現在心態已經改變，只要在台積電廠區內，就是台積電的責任；台積電的人在外面，也同樣是台積電的責任。他說，未來希望把這樣的安全文化延伸到整個社會。

魏哲家強調，台積電會先把台灣做好，再談世界；先把半導體業做好，再延伸到其他產業。他說，隨著台積電力量越來越大，公司對社會責任的承擔也會越來越重。