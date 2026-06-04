李謀偉科學論壇首度聚焦神經科學　深入交流神經科學、AI發展

▲李謀偉科學論壇聚焦神經科學。（圖／李長榮集團提供）。

記者巫彩蓮／台北報導

李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，下稱BRC）今（2026）年首度跨足神經科學主題，聚焦「系統神經科學：跨域前瞻神經科學與人工智慧（Systems Neuroscience: Frontiers at the Interface of Neuroscience and AI）」核心議題，邀集來自美國、英國、日本、韓國、新加坡及台灣等地的頂尖研究學者，共同探討神經科學與AI交會下的重要研究方向與未來發展。

李謀偉科學論壇自2018年創辦以來，持續關注跨領域科學發展與研究議題。李長榮集團總裁李謀偉表示：「隨著AI技術快速演進，科學界也開始重新從大腦運作與認知機制中尋找不同啟發。神經科學與AI之間的交互研究，不僅正在改變我們對智慧的理解與定義，也可能成為下一階段科技創新的重要基礎。我們期待透過李謀偉科學論壇，建立台灣學者與世界各地科學家的交流平台，更期盼論壇帶來的美好情誼能延續。」

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本屆論壇將聚焦於「系統神經科學：跨域前瞻神經科學與人工智慧」。這一焦點強調將生物大腦系統與人工智慧相連結，關注神經迴路如何產生認知、知覺和行為，以及人工智慧如何模擬、分析和擴展這些過程。其應用範圍涵蓋從先進的神經影像分析到臨床干預和人工智慧驅動的認知模型，呈現當代系統神經科學的重要研究脈絡與發展方向。

「李謀偉科學論壇：神經科學」論壇共邀請了14位來自國內外重要研究機構的講者，以及超過60位研究學者參與。其中包括艾倫研究所副總裁暨艾倫神經動力學研究所執行長（Allen Institute for Neural Dynamics）、美國國家科學院院士Karel Svoboda，其長期專注於神經生物物理學與認知的交叉點。

