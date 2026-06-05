營收創高卻沒賺？破解股市三大混淆詞　拒當接盤俠

記者張家瑋／綜合報導

在資訊爆炸的投資時代，許多投資人每天盯著股價、研究財報，卻未必真正理解那些出現在股市裡專業術語。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴推出「股市常見混淆詞彙大破解」第三集，帶大家認識三組常見卻高度影響投資判斷的關鍵名詞進行拆解。

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，3組股市混淆詞彙一次搞懂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先，節目談到「營收成長」與「獲利成長」的差別。主持人指出，很多投資人看到公司營收創新高，就以為公司一定賺更多錢，但其實營收代表的是賣出多少商品或服務，獲利才是真正賺進口袋的錢。因此，投資人除了看營收成長，更要關注獲利是否同步提升，才能真正了解公司的經營狀況。

第二個常被混淆的概念是「市價」與「合理價」。節目表示，市價就是股票目前在市場上的交易價格，而合理價則是投資人根據公司的獲利能力、產業前景及成長潛力所評估出的價值。不過，合理價並非絕對數字，而是一種價值判斷工具，投資人更應重視估值背後的邏輯連結，而非單純依賴單一數字，以避免在市場過度樂觀時追高進場。

▲營收高不代表賺得多嗎？（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

第三組名詞則是「利多」與「利多出盡」。節目指出，不少人認為只要公司公布好消息，股價就一定會上漲，但實際情況並不總是如此。因為市場往往會提前反映大家的預期，如果投資人早已知道公司將接到大訂單、獲利將創新高，股價可能早就在消息公布前漲了一大段。等到好消息正式公布時，由於市場早已消化這項利多，反而可能出現獲利了結賣壓，造成股價下跌，這就是所謂的「利多出盡」。

節目最後總結指出，投資市場中的許多專業名詞看似複雜，但背後往往反映的是相當基本的商業與市場邏輯。無論是觀察企業營運、評估股票價值，或解讀市場消息，都不應只停留在表面數字，而應進一步理解背後代表的意義。當投資人能夠理解企業如何賺錢、股票為何漲跌，以及市場如何反映預期，就能減少誤判風險，在投資路上做出更理性、更有把握的決策。